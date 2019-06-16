Прийомна дочка Потапа виклала фото без білизни: мережа в захваті

Прийомна дочка українського продюсера і репера Олексія Потапенка (Потапа), дочка його колишньої дружини Ірини Горової Наталія вразила мережу знімком без білизни.
На свою сторінку в Instagram 20-річна дівчина виклала фото в домашньому одязі – спортивних штанях і топі, під яким немає бюстгальтера і чітко просвічуються соски.
"Що толку розповідати, якщо все одно ніколи не вдається описати словами свої почуття", – підписала знімок Наталія Горова.
Фоловери дівчини оцінили її сміливе фото і засипали захопленими коментарями.
Користувачі мережі оцінили фото Наталії Горовий
instagram.com/natashka.gorovaya
Користувачі мережі оцінили фото Наталії Горовий
instagram.com/natashka.gorovaya
Відзначимо, що дочка Горової часто радує мережу своїми відвертими знімками.
#shopping Була сьогодні в ТЦ і спостерігала типову картину - як хлопці сидять і чекають, поки їх дівчата пройдуться по магазинах. Дуже сумна картина, якщо чесно 😅 мені дуууже шкода чоловіків в такі хвилини. Особисто я так ніколи не робила - з хлопцем ходила в магазин тільки тоді, коли нам разом потрібно було шмотки купувати. А мучити свого мч, поки ти купиш собі нове плаття - я вважаю глупостью🙈 У моєму варіанті - або з подружкою або самой🛍 А ви, дівчатка? З ким ходите по магазинам?) 💛 PS зараз би на пляж, насолоджуватися сонечком з Маргаритою в руках і не думати про дурниці 🍸
А наш корабель причалив в порту San Juan, Puerto Rico. Коли ми підпливали, то відкривався гарний вид на фортеці, архітектуру і природу. Стоїмо ми тут довше ніж де небудь, 9 годин. Так що думаю будуть красивих фотографій, а так же дізнаюся багато інформації про місто, культурі і традиційної місцевої їжі! У школі у мене географія йшла погано, так що кожна країна, кожне місто .. я це вивчаю все заново. Що дуже цікаво! ✨
Ура, схудла 💔 ⠀ Відразу скажу, сфоткали сама себе, не на Фронталки (щоб візуально зробити себе худее). Просто хороший ракурс і таймер і голодний шлунок з ранку 👅 ⠀ Мабуть мій організм сам худне на море, тому що якби я стільки їла в Києві .. 🐷🐷🐷 ⠀ Так, я думала дотримуватися всі чітко по марафону Гузнековой, але тут немає круп , які мені потрібно; дуже багато продуктів, які я б могла зробити / купити будинки - тут їх немає. Тому я вирішила харчуватися інтуїтивно, як хочу. А тренування я виконую за планом. ⠀ Якщо вам цікаво, що я їм, то ось менюшка приблизна: ⠀ Сніданок - оладки + банановий смузі / вівсянка + тост + сири + банан / йогурт + фрукти + сир (знайшла тут сир косичка, смак дитинства) ⠀ Обід - суп пюре + рис + курка + чері / суп пюре + піца / суп пюре + тушковані овочі + курка гриль. ⠀ Вечеря - залежить від ресторану куди підемо. Суші / креветки + хліб / креветки + картопля зі шпинатом / риба гриль + хліб ⠀ 😂 всюди хліб. Я стільки в Києві хліба не їм, як тут. Але тим не менше, живіт став набагато менше і красивіше. ⠀ перекусити ніяких немає, тому що на жарі їсти вооообще не хочеться. Правда іноді можу побавитися Прінглз, як вчора ввечері наприклад 😈😛 ⠀ А чому схудла? Напевно тому що багато рухаюся, плаваю і тренування дають своє. ⠀ А ще, головне полюбити себе і своє тіло. І буде вам щастя 🍭 ⠀ Всім гарного дня💋 PS Якщо вийшла на фотке худий - користуйся і виставляй 😅
a sky full of stars and he was staring at her ⠀ А я вже завтра починаю курс у @guznenkova ⠀ Релакс - це звичайно добре, але не можна забувати про спорт і правильне харчування. ⠀ Я дуже люблю відпочинок за те, що мене тут прямо таки тягне в зал і їсти корисності ✨ [алкоголь не береться до уваги 😂] ⠀ А тут збіглося просто ідеально 🙏🏼 Старт 6.08 і у мене буде своя програма харчування і тренувань 🙏🏼 ⠀ Буду красунею 😈 Чекайте фото 😛
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дочка Потапа похвалилася сексуальним тілом без одягу. Вона виклала пікантне фото, на якому зображена у відвертому купальнику, що повністю оголює її "п'яту точку".
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