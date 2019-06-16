Прийомна дочка Потапа виклала фото без білизни: мережа в захваті

Прийомна дочка українського продюсера і репера Олексія Потапенка (Потапа), дочка його колишньої дружини Ірини Горової Наталія вразила мережу знімком без білизни.

На свою сторінку в Instagram 20-річна дівчина виклала фото в домашньому одязі – спортивних штанях і топі, під яким немає бюстгальтера і чітко просвічуються соски.

"Що толку розповідати, якщо все одно ніколи не вдається описати словами свої почуття", – підписала знімок Наталія Горова.

Фоловери дівчини оцінили її сміливе фото і засипали захопленими коментарями.

Користувачі мережі оцінили фото Наталії Горовий instagram.com/natashka.gorovaya

Користувачі мережі оцінили фото Наталії Горовий instagram.com/natashka.gorovaya

Відзначимо, що дочка Горової часто радує мережу своїми відвертими знімками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дочка Потапа похвалилася сексуальним тілом без одягу. Вона виклала пікантне фото, на якому зображена у відвертому купальнику, що повністю оголює її "п'яту точку".

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!