Повернеться на екрани? Стало відомо про привабливу пропозицію для Меган Маркл

Творці серіалу "Форс-мажори" мають намір умовити герцогиню Сассекському Меган Маркл, дружину принца Гаррі повернутися на зйомки.

Як повідомляє Вazaar, заради сімейного щастя вона відмовилася від акторської кар'єри і запевняє, що ні про що не шкодує, однак продюсери хочуть, щоб вона знялася хоча б іще в одному епізоді.

"Творці серіалу "Форс-мажори" (Suits) мають намір умовити Маркл зіграти в іще одному епізоді шоу і ненадовго з'явитися на екрані — правда, не просто заради рейтингів, а з благою метою. Завдяки популярності герцогині Сассекської продюсери NBC хочуть зібрати кілька мільйонів доларів, щоб віддати їх на благодійність", – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що персонаж Меган — юрист Рейчел Зейн — теж буде вагітною, тому що її сюжетна лінія завершилася весіллям із Майком Россом, після якого герої переїхали в Сіетл.

За даними джерела, продюсери готові заплатити герцогині за кілька хвилин екранного часу від двох до шести мільйонів доларів.

"Ми зайняли б герцогиню всього на півдня або навіть менше", — заявив представник NBC.

Меган Маркл у "Форс мажорах" кадр із серіалу

Як повідомляв OBOZREVATEL, Маркл раніше визначилася з лікарнею, в якій планує народжувати первістка. За даними ЗМІ, це може статися в госпіталі Фрімлєї-Парк у графстві Суррей.