Повернеться на екрани? Стало відомо про привабливу пропозицію для Меган Маркл

Творці серіалу "Форс-мажори" мають намір умовити герцогиню Сассекському Меган Маркл, дружину принца Гаррі повернутися на зйомки.
Як повідомляє Вazaar, заради сімейного щастя вона відмовилася від акторської кар'єри і запевняє, що ні про що не шкодує, однак продюсери хочуть, щоб вона знялася хоча б іще в одному епізоді.
"Творці серіалу "Форс-мажори" (Suits) мають намір умовити Маркл зіграти в іще одному епізоді шоу і ненадовго з'явитися на екрані — правда, не просто заради рейтингів, а з благою метою. Завдяки популярності герцогині Сассекської продюсери NBC хочуть зібрати кілька мільйонів доларів, щоб віддати їх на благодійність", – йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що персонаж Меган — юрист Рейчел Зейн — теж буде вагітною, тому що її сюжетна лінія завершилася весіллям із Майком Россом, після якого герої переїхали в Сіетл.
За даними джерела, продюсери готові заплатити герцогині за кілька хвилин екранного часу від двох до шести мільйонів доларів.
"Ми зайняли б герцогиню всього на півдня або навіть менше", — заявив представник NBC.
Меган Маркл у "Форс мажорах"
кадр із серіалу
Як повідомляв OBOZREVATEL, Маркл раніше визначилася з лікарнею, в якій планує народжувати первістка. За даними ЗМІ, це може статися в госпіталі Фрімлєї-Парк у графстві Суррей.