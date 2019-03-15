Потап, Винник чи загадковий незнайомець? Із ким зустрічається Настя Каменських

Нещодавно українська поп-діва Настя Каменських чи не вперше розповіла про те, що вже довгий час перебуває в стосунках. Правда, артистка як і раніше відмовляється називати ім'я свого коханого.

Фанати раз-у-раз гадають: хто ж став обранцем знаменитої співачки і секс-символа української естради? З огляду на брак інформації, багато хто висловлює свої припущення щодо супутника життя Насті. Щоразу їй приписують романи з колегами по сцені Потапом (Олексієм Потапенком) і Олегом Винником. Незважаючи на те, що Настя тримає особисте життя "під сімома замками", нещодавно вона натякнула, що у них із Винником "щось було". Одразу ж після цього вона поділилася "красномовним" фото з Потапом, чим викликала нову хвилю чуток про роман із ним.

OBOZREVATEL пропонує згадати всі історії про особисті стосунки Насті Каменських і розібратися, що ж пов'язує її зі знаменитими співаками і не тільки.

Каменських і Потап: 13 років "разом"

Історія Потапа і Насті почалася в 2006 році, коли на всю Україну (і не тільки) прогримів однойменний дует. Пара досить часто з'являлася на публіці разом поза роботою, але тоді Потап був одружений на продюсері Ірині Горовій, із якою виховував спільного сина, тому мало хто щиро вірив, що колег по дуету об'єднує щось більше.

Однак через 11 років спільної діяльності дует "Потап і Настя" заявив про припинення свого існування, що викликали чутки про ймовірний декрет Каменських. До того ж, приблизно в той же час Потап розповів: вони з Іриною розлучилися, і тепер він вільний чоловік.

Інформація про те, що Каменських і відомого в Україні репера пов'язують не лише ділові стосунки, почала поширюватися блискавично. Настя часто з’являлася на публіці з перстнем на безіменному пальці, який нагадує обручку. Крім того, декілька разів артисти були помічені за спільним відпочинком, а іноді їх навіть підозрювали в таємному весіллі – прихильникам не давали спокою дивні відео, які дійсно нагадували весільні ролики.

Як би там не було, про Потапа Настя каже винятково, як про близького друга і колегу: з його допомогою вона змогла дати старт сольному проекту NK, разом вони записують пісні. Про особисті стосунки – продовжують мовчати.

"Не можу прокоментувати наші стосунки з Олексієм Потапенком (Потапом). Так, ми зустрічаємося з ним. Часто. На студії", – сказала в одному з інтерв'ю Каменських.

Каменських і Олег Винник: звідки пішли чутки?

Настя Каменських і Олег Винник – справжні секс-символи української естради. Чи не дивно, що їхній тандем у вокальному проекті "Х-фактор" також став причиною для чуток про романтичні стосунки. До того ж Винник часто робив в ефірі компліменти Насті, а декілька разів "солодка парочка" навіть поцілувалася на камеру. Скромно, по-дружньому, але багатьом це здалося "знаком згори".

Настя Каменських і Олег Винник Clutch.ua

Спочатку фанати почали стали коментарі в мережі про те, що "було б добре, якби Настя і Олег зустрічалися. Пізніше почалися розповзатися плітки про те, що роман між знаменитостями дійсно існує. Нікого не засмутив навіть той факт, що Олег Винник – одружений, хоч і теж намагається приховувати особисте життя.

В одному з інтерв'ю Каменських також кинула фразу: "Я не люблю показувати приватне на публіку. Але про те , хто ж він – Потап або Винник, ви, можливо, дізнаєтеся".

Настя Каменських і Олег Винник Clutch.ua

Пізніше Настя тільки розохотила народ фразами про Винника: "Так, я зараз закохана і кохання у мене давно. Але я не хочу про це говорити. Я сплю з чоловіком, це вже новина. Мені приписували багато коханців, ось із Олегом Винником... Фанати роблять спільні відео, але насправді ніхто не знає, що між нами. І ніхто не дізнається".

Настя Каменських і Олег Винник Clutch.ua

І правда, що між ними відбувається – на сьогодні величезна загадка. Але якщо припустити, що вони разом – їхні діти явно будуть претендувати на статус найкрасивіших у країні.

А може, таємний незнайомець? З якими ще чоловіками була помічена Настя

Настя Каменських і "регіонал" Володимир Дятлов погляд

Насправді, коханим Насті Каменських цілком може бути й невідомий чоловік, принаймні не з сфери шоу-бізнесу. Все, що нині відомо про коханця Каменських – то це те, що він є її "однодумцем", а також сприяє розвитку кар'єри. Водночас артистка вказала, що їхні стосунки тривають вже не перший рік, і якби він поставив її перед вибором – вона обов'язково б вибрала чоловіка, а не кар'єру. Напевно, цей "таємничий герой" вартий таких рішень. Але ми сподіваємося, що питання вибору в улюбленої для багатьох співачки не виникне. Принаймні в найближчі декілька років.

Настя Каменських і "регіонал" Володимир Дятлов погляд

Що стосується минулих стосунків – на сьогодні відомо лише про один роман, який сама співачка не спростовує. Настя і Володимир Дятлов зустрілися, коли були студентами. Виникли почуття, і молоді люди почали зустрічатися. Але незабаром Володимир Дятлов був змушений перевестися з Києва в один із вузів Миколаєва. Зараз пара нібито підтримує теплі стосунки. Пізніше вони навіть хрестили доньку близьких друзів.

Настя з таємничим незнайомцем 24 ЗМІ

Як повідомляв OBOZREVATEL, крім романів, Насті Каменських часто приписують і вагітність. Фанати зірки раз-у-раз помічають кругленький живіт на фото й інші ознаки цікавого положення.

Натомість Каменських нещодавно відверто розповіла, що про вагітність і не може бути й мови.

"Я не вагітна. Ніколи в своєму житті не народжувала, не робила абортів. Я ще взагалі в цьому напрямку не розродилася", – сказала співачка.

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