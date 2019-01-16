''Поливають брудом за скажені гроші'': екс-наречена Баскова виправдалася за любовний скандал

Російська модель і телеведуча Вікторія Лопирьова, яка раніше мала намір вийти заміж за відомого співака Миколу Баскова, стала героїнею гучного скандалу в Росії: ЗМІ повідомили про те, що вона "вкрала" чоловіка у своєї вагітної подруги.

Обранцем зірки став екс-чоловік доньки російського олігарха Самвела Карапетяна Татевік, Ігор Булатов. Нині Лопирьова будує із ним стосунки, а також пара чекає появи спільної дитини. У зв'язку з галасом, який виник навколо їхніх із Булатовим роману, Вікторія вирішила особисто прокоментувати те, що трапилося, пише Telegram-канал "Антиглянец".

"Не хотіла ні про що говорити – все буде звучати, як виправдання, а виправдовуватися нам немає у чому. Ніхто нікого не вбив, нічого не вкрав, усі живі і здорові. Спостерігати, як люди з цієї історії собі роблять піар, про який завжди мріяли? Люди витрачають скажені гроші на статті, які поливають нас із Ігорем брудом", – висловилася знаменитість.

Вікторія Лопирьова і Ігор Булатов HELLO!

Модель спростувала інформацію про те, що "вкрала" чоловіка у вагітної подруги Татевік, яка нібито досі страждає через це.

"Про які страждання мова, якщо люди разом не живуть і не спілкуються? Що за подвійні стандарти? Так, Ігор і Тата живуть окремо вже давно. Ми ніколи з нею не були подругами. Бачилися три рази в житті, на загальних заходах, де й були зроблені наші спільні фото. Я ніколи до неї в будинок не приходила, а про нашу дружбу пишуть тільки для посилення ефекту", – пояснила Лопирьова.

Вікторія Лопирьова і Ігор Булатов HELLO!

Також російська зірка розповіла, чому тримала стосунки із Булатовим і свою вагітність у суворому секреті:

"Після мого розлучення я вирішила, що моє особисте життя ніколи більше не стане темою для обговорення. Я дуже не хотіла афішувати вагітність, оскільки це потаємний момент, але коли тема стала обростати чутками – зважилася на невелике інтерв'ю. Не хотілося все це виносити, тому що Ігор – не публічна людина і точно не був готовий до того, щоб потрапити на перші сторінки таблоїдів. Після наших знімків, які зробили папараці в Маямі, у нас не залишилося вибору, окрім як розповісти про все публіці".

Вікторія Лопирьова і Ігор Булатов (виділено) Instagram @lopyrevavika

Вагітна Вікторія Лопирьова, окрім цього, гнівно висловилася про тих, хто поширює чутки про її особисте життя у пресі і соціальних мережах. Вона впевнена, що всі новини – проплачені, а тих, хто нібито замовляє "чорний піар" проти неї, вона назвала "низькими і підлими людьми".

"Я у житті не опустилася б до замовних статей, хоча теж свого часу пережила розлучення. Потрібно вміти тримати удар і не втрачати гідність. Я розумію, що коли ти мовчиш – це приймають за слабкість, але хочу нагадати: те, що ти говориш про інших, важливіше, ніж те, що говорять про тебе. Я не відчуваю роздратування або злості у відношенні до людей, які замовили цькування, нехай усі будуть щасливі, як ми", – підсумувала скандальна зірка.

Скріншот листування Лопирьової із журналістами Telegram-канал "Антиглянец"

Скріншот листування Лопирьової із журналістами Telegram-канал "Антиглянец"

Зазначимо, що деякі російські ЗМІ назвали коментар Вікторії брехнею, а про дівчину написали, що вона "втратила пам'ять" і вигороджує себе після того, як зруйнувала декілька сімей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2018 року стало відомо про те, що Микола Басков і Вікторія Лопирьова розлучилися. Артист розповів, що вони вирішили залишитися друзями, але не вважали за потрібне про це повідомляти пресі. Що стосується вагітності Лопирьової, то для Баскова вона стала сюрпризом. Артист також підкреслив, що не має до цього ніякого відношення.

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