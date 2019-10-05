По стопах Бочкарьової: які ще зірки засвітилися в скандалах із наркотиками

Після нарко-скандалу з актрисою Наталією Бочкарьовою журналісти згадали, які ще знаменитості попадалися на вживанні заборонених речовин.

Відповідний матеріал опублікувало РЕН ТВ. "Здається, зараз залишилося мало зірок, яких не ловили з марихуаною, кокаїном і героїном, хто не сидів за це у в'язниці або не проходив примусове лікування в клініці", – відзначили автори статті.

Наталя Бочкарьова instagram.com/natalia_bochkareva_official

Гуф

ren.tv

Репера Гуфа заарештували на шість діб за вживання наркотиків у Красноярську в вересні 2015 року. Це стало другим затриманням для Олексія Долматова, в грудні 2014 року він уже виступав перед публікою під дією кокаїну і гашишу

Влад Топалов

ren.tv

Влад Топалов зі Smash! підсів на наркотики відразу після розпаду колективу. За його словами, він десять років провів, вживаючи заборонені речовини. В результаті у нього відмовила нирка. Він сидів під домашнім арештом, жив у машині.

Потім зміг побороти свою залежність і навіть став співпрацювати з московським реабілітаційним центром із боротьби з наркоманією, ігроманію, алкоголізмом та іншими залежностями.

Льова БИ-2

viva.ua

У соліста групи БИ-2 Єгора Бортника столичні поліцейські виявили пакет із марихуаною, коли він прийшов на футбольний матч "Спартак" – "Терек". Артист відбувся штрафом у три тисячі рублів.

Ліндсі Лохан

ren.tv

Американську актрису неодноразово поміщали в спеціалізовані клініки для лікування алкогольної та наркотичної залежності. На одному з ток-шоу вона зізналася, що підсвідомо влаштовувала всі свої бешкети, щоб потрапити до в'язниці. Їй здавалося, що тільки камера здатна її ненадовго втихомирити.

Періс Хілтон

ren.tv

Світську левицю і колишню спадкоємицю багатомільйонної імперії звинуватили в зберіганні наркотиків у 2010 році. Її Cadillac зупинив на перевірку поліцейський у Лас-Вегасі. З машини валив дим від марихуани, в сумочці Періс знайшли пакет із кокаїном.

Світська левиця кілька разів ставала учасницею різних ДТП у стані алкогольного сп'яніння. У 2007 році Хілтон відсиділа у в'язниці 23 дні за порушення умов випробувального терміну та водіння з анульованими правами.

Стівен Тайлер

ren.tv

Фронтмен групи Aerosmith Стівен Тайлер якось в інтерв'ю зізнався, що "знюхав половину Перу". Втім, серйозні проблеми у музиканта були в далекому 1967-му, коли його спіймали за зберігання марихуани. Тайлер зізнався, що за своє життя витратив на наркотики понад два мільйони доларів і без них не було б гурту Aerosmith.

Роберт Дауні-молодший

ren.tv

Зірка фільмів "Залізна людина" і "Шерлок Холмс", за його власними словами, з марихуаною подружився у восьмирічному віці. У 1996 році його звинуватили в зберіганні кокаїну, героїну і зброї та засудили до 16 місяців тюремного ув'язнення.

В'язниця актора виправила, після виходу він почав вести здоровий образ життя і щільно зайнявся своєю кар'єрою.

Новини У Москві через передозування наркотиками загинула відома DJ

Девід Боуї

ren.tv

Легенду глем-року Девіда Боуї заарештували в 1976 році за куріння марихуани з музикантом Іггі Попом (той теж має значний список правопорушень і теж страждав від наркотичної залежності). Втім, марихуана – це найшкідливіше з того, на чому сидів британський виконавець.

Пізніше музикант зізнався, що в психіатричне відділення Іггу Попу носив наркотики прямо в лікарню, щоб друг не помер там від ломки.

Демі Ловато

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Американську співачку госпіталізували в 2018 році з передозуванням героїну. Дівчина вирішила, що тверезою все ж жити краще, пройшла реабілітацію і вибралася з критичного стану. До цього вона вже проходила лікування від алкогольної та наркотичної залежності та біполярного розладу.

Маколей Калкін

ren.tv

Американського актора Маколея Калкіна, який став відомим після фільму "Один вдома", заарештували в США в 2004 році за звинуваченням у зберіганні наркотиків.

У актора, чия кар'єра не склалася через згубні пристрасті, знайшли марихуану і різні медичні препарати без рецепта. У 2012-му він здійснив спробу суїциду. Потім отямився, зав'язав із руйнівним способом життя і лише іноді з'являється у новинах.

Кемерон Дуглас

HELLO

Синові голлівудського актора Майкла Дугласа не пощастило – він сім років провів за ґратами за зберігання кокаїну. Тепер зоряний син веде порядний спосіб життя і викликає у батька лише гордість. Нещодавно у Кемерона з'явилася дочка.

Мік Джаггер

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Сер Мік Джаггер із The Rolling Stones у свої 76 років веде розмірений і здоровий спосіб життя, відриваючись хіба що на своїх концертах. У його бурхливій рок-н-рольній молодості були неодноразові приводи за зберігання і вживання наркотиків.

У 1998 році музикант заявив, що, якщо раніше в його житті на першому місці стояв секс, тепер там наркотики. Після цього він вирішив зав'язати з нехорошими речовинами.

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