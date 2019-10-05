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6 жовтня • оновлено в 17:55
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По стопах Бочкарьової: які ще зірки засвітилися в скандалах із наркотиками

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Після нарко-скандалу з актрисою Наталією Бочкарьовою журналісти згадали, які ще знаменитості попадалися на вживанні заборонених речовин.

Відповідний матеріал опублікувало РЕН ТВ. "Здається, зараз залишилося мало зірок, яких не ловили з марихуаною, кокаїном і героїном, хто не сидів за це у в'язниці або не проходив примусове лікування в клініці", – відзначили автори статті.

Наталя Бочкарьова

Наталя Бочкарьова

instagram.com/natalia_bochkareva_official

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Гуф

Як Бочкарьова: які зірки засвітилися із наркотиками

ren.tv

Репера Гуфа заарештували на шість діб за вживання наркотиків у Красноярську в вересні 2015 року. Це стало другим затриманням для Олексія Долматова, в грудні 2014 року він уже виступав перед публікою під дією кокаїну і гашишу

Влад Топалов

Як Бочкарьова: які зірки засвітилися із наркотиками

ren.tv

Влад Топалов зі Smash! підсів на наркотики відразу після розпаду колективу. За його словами, він десять років провів, вживаючи заборонені речовини. В результаті у нього відмовила нирка. Він сидів під домашнім арештом, жив у машині.

Потім зміг побороти свою залежність і навіть став співпрацювати з московським реабілітаційним центром із боротьби з наркоманією, ігроманію, алкоголізмом та іншими залежностями.

Льова БИ-2

Як Бочкарьова: які зірки засвітилися із наркотиками

viva.ua

У соліста групи БИ-2 Єгора Бортника столичні поліцейські виявили пакет із марихуаною, коли він прийшов на футбольний матч "Спартак" – "Терек". Артист відбувся штрафом у три тисячі рублів.

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Ліндсі Лохан

Як Бочкарьова: які зірки засвітилися із наркотиками

ren.tv

Американську актрису неодноразово поміщали в спеціалізовані клініки для лікування алкогольної та наркотичної залежності. На одному з ток-шоу вона зізналася, що підсвідомо влаштовувала всі свої бешкети, щоб потрапити до в'язниці. Їй здавалося, що тільки камера здатна її ненадовго втихомирити.

Періс Хілтон

Як Бочкарьова: які зірки засвітилися із наркотиками

ren.tv

Світську левицю і колишню спадкоємицю багатомільйонної імперії звинуватили в зберіганні наркотиків у 2010 році. Її Cadillac зупинив на перевірку поліцейський у Лас-Вегасі. З машини валив дим від марихуани, в сумочці Періс знайшли пакет із кокаїном.

Світська левиця кілька разів ставала учасницею різних ДТП у стані алкогольного сп'яніння. У 2007 році Хілтон відсиділа у в'язниці 23 дні за порушення умов випробувального терміну та водіння з анульованими правами.

Стівен Тайлер

Як Бочкарьова: які зірки засвітилися із наркотиками

ren.tv

Фронтмен групи Aerosmith Стівен Тайлер якось в інтерв'ю зізнався, що "знюхав половину Перу". Втім, серйозні проблеми у музиканта були в далекому 1967-му, коли його спіймали за зберігання марихуани. Тайлер зізнався, що за своє життя витратив на наркотики понад два мільйони доларів і без них не було б гурту Aerosmith.

Роберт Дауні-молодший

Як Бочкарьова: які зірки засвітилися із наркотиками

ren.tv

Зірка фільмів "Залізна людина" і "Шерлок Холмс", за його власними словами, з марихуаною подружився у восьмирічному віці. У 1996 році його звинуватили в зберіганні кокаїну, героїну і зброї та засудили до 16 місяців тюремного ув'язнення.

В'язниця актора виправила, після виходу він почав вести здоровий образ життя і щільно зайнявся своєю кар'єрою.

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Девід Боуї

Як Бочкарьова: які зірки засвітилися із наркотиками

ren.tv

Легенду глем-року Девіда Боуї заарештували в 1976 році за куріння марихуани з музикантом Іггі Попом (той теж має значний список правопорушень і теж страждав від наркотичної залежності). Втім, марихуана – це найшкідливіше з того, на чому сидів британський виконавець.

Пізніше музикант зізнався, що в психіатричне відділення Іггу Попу носив наркотики прямо в лікарню, щоб друг не помер там від ломки.

Демі Ловато

Як Бочкарьова: які зірки засвітилися із наркотиками

ren.tv

Американську співачку госпіталізували в 2018 році з передозуванням героїну. Дівчина вирішила, що тверезою все ж жити краще, пройшла реабілітацію і вибралася з критичного стану. До цього вона вже проходила лікування від алкогольної та наркотичної залежності та біполярного розладу.

Маколей Калкін

Як Бочкарьова: які зірки засвітилися із наркотиками

ren.tv

Американського актора Маколея Калкіна, який став відомим після фільму "Один вдома", заарештували в США в 2004 році за звинуваченням у зберіганні наркотиків.

У актора, чия кар'єра не склалася через згубні пристрасті, знайшли марихуану і різні медичні препарати без рецепта. У 2012-му він здійснив спробу суїциду. Потім отямився, зав'язав із руйнівним способом життя і лише іноді з'являється у новинах.

Кемерон Дуглас

Як Бочкарьова: які зірки засвітилися із наркотиками

HELLO

Синові голлівудського актора Майкла Дугласа не пощастило – він сім років провів за ґратами за зберігання кокаїну. Тепер зоряний син веде порядний спосіб життя і викликає у батька лише гордість. Нещодавно у Кемерона з'явилася дочка.

Мік Джаггер

Як Бочкарьова: які зірки засвітилися із наркотиками

ren.tv

Сер Мік Джаггер із The Rolling Stones у свої 76 років веде розмірений і здоровий спосіб життя, відриваючись хіба що на своїх концертах. У його бурхливій рок-н-рольній молодості були неодноразові приводи за зберігання і вживання наркотиків.

У 1998 році музикант заявив, що, якщо раніше в його житті на першому місці стояв секс, тепер там наркотики. Після цього він вирішив зав'язати з нехорошими речовинами.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особи
Наталя Бочкарьова Гуф (Guf) Періс Хілтон Роберт Дауні-мол. Девід Боуї Мік Джаггер Стівен Тайлер Влад Топалов Ліндсі Лохан Маколей Калкін
Теги
шоу-бизнес плітки наркотики
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