"Плює на постулати церкви!" Священик зробив скандальну заяву щодо хвороби Заворотнюк

Стрімкий розвиток раку мозку в актриси Анастасії Заворотнюк могла спровокувати процедура ЕКЗ, до якої зірка серіалу "Моя прекрасна няня" робила у 2018 році.
До такого висновку прийшов голова патріаршої комісії з питань сім'ї Дмитро Смирнов, зробивши коментар щодо хвороби артистки виданню "Дни.ру".
"Процедура ЕКЗ (екстракорпоральне запліднення. – Ред.) є неприйнятною. Вона суперечить канонам церкви. Природний шлях розмноження порушувати не можна! Так, часом Господь позбавляє пару шансів стати мамою й татом. Але що заважає взяти малюка з дитячого будинку? Однак вони вибирають обхідний шлях – ЕКЗ", – сказав він.
За словами глави патріаршої комісії, найстрашніше роблять не один ембріон, а відразу декілька.
Анастасія Заворотнюк
twnews.co
"Потім непотрібні просто вбивають. Але ж там уже зародилося життя! Про яку духовність тут йдеться? Люди плюють на постулати церкви, а потім вирішують хрестити", – додав священик.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання — пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
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