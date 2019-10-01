"Плює на постулати церкви!" Священик зробив скандальну заяву щодо хвороби Заворотнюк

Стрімкий розвиток раку мозку в актриси Анастасії Заворотнюк могла спровокувати процедура ЕКЗ, до якої зірка серіалу "Моя прекрасна няня" робила у 2018 році.

До такого висновку прийшов голова патріаршої комісії з питань сім'ї Дмитро Смирнов, зробивши коментар щодо хвороби артистки виданню "Дни.ру".

"Процедура ЕКЗ (екстракорпоральне запліднення. – Ред.) є неприйнятною. Вона суперечить канонам церкви. Природний шлях розмноження порушувати не можна! Так, часом Господь позбавляє пару шансів стати мамою й татом. Але що заважає взяти малюка з дитячого будинку? Однак вони вибирають обхідний шлях – ЕКЗ", – сказав він.

За словами глави патріаршої комісії, найстрашніше роблять не один ембріон, а відразу декілька.

Анастасія Заворотнюк twnews.co

"Потім непотрібні просто вбивають. Але ж там уже зародилося життя! Про яку духовність тут йдеться? Люди плюють на постулати церкви, а потім вирішують хрестити", – додав священик.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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