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1 жовтня • оновлено в 16:29
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"Плює на постулати церкви!" Священик зробив скандальну заяву щодо хвороби Заворотнюк

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Стрімкий розвиток раку мозку в актриси Анастасії Заворотнюк могла спровокувати процедура ЕКЗ, до якої зірка серіалу "Моя прекрасна няня" робила у 2018 році.

До такого висновку прийшов голова патріаршої комісії з питань сім'ї Дмитро Смирнов, зробивши коментар щодо хвороби артистки виданню "Дни.ру".

"Процедура ЕКЗ (екстракорпоральне запліднення. – Ред.) є неприйнятною. Вона суперечить канонам церкви. Природний шлях розмноження порушувати не можна! Так, часом Господь позбавляє пару шансів стати мамою й татом. Але що заважає взяти малюка з дитячого будинку? Однак вони вибирають обхідний шлях – ЕКЗ", – сказав він.

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За словами глави патріаршої комісії, найстрашніше роблять не один ембріон, а відразу декілька.

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

twnews.co

"Потім непотрібні просто вбивають. Але ж там уже зародилося життя! Про яку духовність тут йдеться? Люди плюють на постулати церкви, а потім вирішують хрестити", – додав священик.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес рак хвороба церква чутки
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Raider Raider
Raider Raider
Ааа , разжиревшая , охр#невшая церковь , еще что то пытается вонять? Понацепляли золотые мусорные урны на голову , с ног до головы рыжьем обвешались ,и кого то это мурло пытается обвинить в том что произошло? Дмитрий Смирнов иди нах#й ты и твоя религия которая тебе все это позволяет. Хвала Одину.
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