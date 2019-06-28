Переможниця "Холостяка" розповіла про вагітність

Переможниця проекту " Холостяк-9 " Дарина Квіткова спростувала чутки про свою вагітність.
Дівчина прокоментувала чутки в сторіс свого Instagram, де розповіла, що підписники завалили її питаннями з приводу її цікавого стану.
"Народ, я не знаю, звідки пішла інформація про те, що я вагітна, але директ у мене просто завалений цими питаннями. Я б хотіла це трошки спростувати, тому що я не вагітна, і я б вас дуже просила, щоб ви не ставили мені ці питання і не писали мені про це ", - сказала Даша.
Даша і Микита не планують поповнення найближчим часом
Instagram Добриніна
Герой шоу Микита Добринін раніше висловився про вагітність своєї дівчини. За його словами, вони продовжили з Дариною відносини після закінчення шоу і в даний час живуть разом. Що стосується поповнення в їх парі - чутки про вагітність дівчини поки передчасні, хоча він уже готовий до батьківства.
Хлопці, ви дуже довго просили зробити пост про мою Скретч-Карті, яку я подарувала Микиті на першій вечірці. Я її ніде не купувала, а самостійно придумала і зробила. Залишаю список того, що було на нашій дошці: ✨Найдем 10 збігів один в одному? ✨Помечтаем вголос? ✨Давай змінимо імідж. ✨С'едім одну макаронину на двох? ✨Поексперіментіруем? ✨Посчітаем зірки? ✨Партейку в "Еліас"? ✨Давай вип'ємо кави в твоєму рідному місті. ✨Встретім світанок в придорожньому кафе за чашкою какао? ✨Правда або дію. Зіграємо? ✨Пол - це "Лава". У тебе є 5 секунд, щоб врятуватися! ✨Подарім один одному прізвиська? ✨Пріході на вечерю, де шеф кухарем буду я. ✨Получім дозу адреналіну? ✨Перенесемся в майбутнє? ✨Давай зізнаємося один одному в почуттях. Маленькими кроками, але ми виконали кожне завдання разом і я вже подумую зробити нову карту😌 Тільки не кажіть Микиті, хочу зробити сюрприз 🙄😹
Добринін і Квіткова не планують поповнення найближчим часом, так як ставляться до вагітності усвідомлено.
Як повідомляв OBOZREVATEL, "Холостяк-9" стартував 8 березня 2019 року. 25 учасниць намагалися здивувати головного героя. До останнього випуску в фіналі залишилися дві дівчини: Лілія і Даша.
Фінальні побачення почалися дуже погано. Дівчата стали вередувати. Але завершилося все з пристрастю: Микита роздів учасниць.
В результаті головний герой відправив Лілію додому, а Даші надів на палець заповітне кільце. Вибір Добриніна викликав ажіотаж в мережі. Користувачі помітили важливий нюанс: Даша прийшла на фінальну церемонію в білій сукні, а Лілія - в чорному. Через це шанувальники шоу порахували, що вибір був відомий заздалегідь.
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