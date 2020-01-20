"Ось так вночі? Підемо": чоловік Пугачової влаштував флірт з іншою жінкою

Російський гуморист Максим Галкін, одружений на знаменитій Примадонні Аллі Пугачовій, пофліртував на світському заході з оперною співачкою Анною Нетребко.

Відео з місця подій він сам показав в сторіз на своїй сторінці в Instagram.

Відзначається, що напередодні оперна діва Хібла Герзмава святкувала 50-річний ювілей в будинку Пашкова на Воздвиженці в Москві, з нагоди чого зібралося багато знаменитостей.

Галкін показав в сторіз деяких з них, після чого звернувся до Нетребко: "Підемо почитаємо. Що? Капітал Маркса".

"Генрі Міллер, Чорна весна", - запропонувала вона у відповідь.

"Що, серйозно? Ось так вночі? Ну, підемо!", - з посмішкою відповів їй комік.

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