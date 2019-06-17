Орбакайте – мати дітей Пугачової? ЗМІ відзначилися "гарячою сенсацією"

Донором яйцеклітин для зоряної пари Алли Пугачової і Максима Галкіна могла стати рідна дочка примадонни Крістіна Орбакайте.

Таку "сенсацію" оприлюднило російське видання VladTime.ru. "Це підтверджується фактом сурогатного материнства, відсутністю у Алли можливості пожертвувати яйцеклітину, а також довірчими відносини між матір'ю і дочкою і зовнішньою схожістю Лізи з Крістіною", - сказано в статті.

Ліга Пугачова і Крістіна Орбакайте vladtime.ru

За розповідями Пугачової, у 46 років вона ретельно намагалася завагітніти за допомогою процедури ЕКО, в результаті чого у неї залишилися зайві яйцеклітини, які вона і вирішила заморозити, на той випадок, якщо вони знадобляться їй у майбутньому.

Відзначається, що всі ці роки, починаючи з 1996 року вони зберігалися в заморожуванні, а в 2012-му їх нібито благополучно використовували.

"Сенсація" про Пугачову пліткар

"Це звичайно цілком зручно, от тільки не зовсім правдоподібно, адже практику заморозки яйцеклітин стали використовувати тільки близько 7 років тому, та й за більш, ніж п'ятнадцятирічний період заморозки яйцеклітини могли втратити всі свої необхідні для зачаття властивості", - сказано в матеріалі.

"Сенсація" про Пугачову ХОЧУ.ua

"Сенсація" про Пугачову viva.ua

Видання вважає, що цілком правдоподібним варіантом може бути те, що донором для Пугачової стала її дочка - Крістіна Орбакайте.

"Цілком ймовірний такий результат подій, адже саме після 2012 року між матір'ю і дочкою відносини стали особливо довірчими. Багато з оточення сім'ї Алли Борисівни відзначали, наскільки Лізонька схожа на Крістіну. Навіть підозріло, адже вона ніби маленька копія Орбакайте", - пише видання.

"Сенсація" про Пугачову VistaNews.ru

"Сенсація" про Пугачову vladtime.ru

Відзначається, що нібито за допомогою надання своєї яйцеклітини Орбакайте могла використати останній шанс налагодити злегка напружені стосунки з матір'ю.

Ліза Пугачова Комсомольська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чоловік примадонни російської і радянської естради Алли Пугачової, шоумен Максим Галкін показав відео з маленькою донькою Єлизаветою, яке викликало ажіотаж в мережі. Так, на ролику 5-річна Ліза гойдається на гойдалці, а на тлі їй співає Алла Пугачова пісню "Куда уходит детство".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!