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Орбакайте – мати дітей Пугачової? ЗМІ відзначилися "гарячою сенсацією"

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Донором яйцеклітин для зоряної пари Алли Пугачової і Максима Галкіна могла стати рідна дочка примадонни Крістіна Орбакайте.

Таку "сенсацію" оприлюднило російське видання VladTime.ru. "Це підтверджується фактом сурогатного материнства, відсутністю у Алли можливості пожертвувати яйцеклітину, а також довірчими відносини між матір'ю і дочкою і зовнішньою схожістю Лізи з Крістіною", - сказано в статті.

Ліга Пугачова і Крістіна Орбакайте

Ліга Пугачова і Крістіна Орбакайте

vladtime.ru

За розповідями Пугачової, у 46 років вона ретельно намагалася завагітніти за допомогою процедури ЕКО, в результаті чого у неї залишилися зайві яйцеклітини, які вона і вирішила заморозити, на той випадок, якщо вони знадобляться їй у майбутньому.

Відзначається, що всі ці роки, починаючи з 1996 року вони зберігалися в заморожуванні, а в 2012-му їх нібито благополучно використовували.

"Сенсація" про Пугачову

"Сенсація" про Пугачову

пліткар

"Це звичайно цілком зручно, от тільки не зовсім правдоподібно, адже практику заморозки яйцеклітин стали використовувати тільки близько 7 років тому, та й за більш, ніж п'ятнадцятирічний період заморозки яйцеклітини могли втратити всі свої необхідні для зачаття властивості", - сказано в матеріалі.

"Сенсація" про Пугачову

"Сенсація" про Пугачову

ХОЧУ.ua

"Сенсація" про Пугачову

"Сенсація" про Пугачову

viva.ua

Видання вважає, що цілком правдоподібним варіантом може бути те, що донором для Пугачової стала її дочка - Крістіна Орбакайте.

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"Цілком ймовірний такий результат подій, адже саме після 2012 року між матір'ю і дочкою відносини стали особливо довірчими. Багато з оточення сім'ї Алли Борисівни відзначали, наскільки Лізонька схожа на Крістіну. Навіть підозріло, адже вона ніби маленька копія Орбакайте", - пише видання.

"Сенсація" про Пугачову

"Сенсація" про Пугачову

VistaNews.ru

"Сенсація" про Пугачову

"Сенсація" про Пугачову

vladtime.ru

Відзначається, що нібито за допомогою надання своєї яйцеклітини Орбакайте могла використати останній шанс налагодити злегка напружені стосунки з матір'ю.

Ліза Пугачова

Ліза Пугачова

Комсомольська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чоловік примадонни російської і радянської естради Алли Пугачової, шоумен Максим Галкін показав відео з маленькою донькою Єлизаветою, яке викликало ажіотаж в мережі. Так, на ролику 5-річна Ліза гойдається на гойдалці, а на тлі їй співає Алла Пугачова пісню "Куда уходит детство".

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Особи
Алла ПугачоваЛіза ГалкінаМаксим ГалкінКрістіна Орбакайте
Місце
Росія
Теги
шоудіти
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