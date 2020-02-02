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2 лютого • оновлено в 15:49
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Ольга Скабєєва випиває, аби не страждати

1.3т
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Російська пропагандистка Ольга Скабєєва зізналася – щоб не плакати, потрібен алкогольний напій.

Працівниця телебачення РФ написала пост, що починається словами Бориса Пастарнака з вірша про третій місяць зими: "Лютий! Дістати чорнила і плакати...", при цьому Скабєєвава продовжила його на свій розсуд.

"Лютий! Дістати чорнила і плакати. Або вина і не плакати", - написала вона і опублікувала знімок, як вживає вино.

При цьому на запитання фоловерів, чому їй захотілося плакати, пропагандистка не відповіла.

"А чого плакати?", "Вино для слабаків... Ось горілка, це да", "Не треба ні вина, і не треба плакати, все буде добре", - пишуть сумній Скабєєвій користувачі.

Ольга Скабєєва випиває, аби не страждати
Ольга Скабєєва випиває, аби не страждати

Раніше OBOZREVATEL писав, як Скабєєва і Водонаєва публічно посварилися через "бідне бидла" в Росії.

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