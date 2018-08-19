"Ну все, твоя": відому актрису викрили в розлученні з чоловіком заради Шнурова

Популярна російська актриса Оксана Акіньшина днями подала на розлучення з продюсером Арчіла Геловані після шести років шлюбу. Причиною такого рішення могло стати те, що лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров також розлучився з дружиною.

До такого висновку прийшли шанувальники 31-річної актриси, передає StarHit. Найвідданіші фанати вважають, що Акіньшина знову зійдеться з музикантом.

Як доказ в мережі відразу після розлучення Шнурова з дружиною Матільдою стали з'являтися спільні фотографії актриси і співака. Днями Акіньшина залишила під постами колишнього коханого неоднозначний коментар.

"Ну все, твоя", - написала Оксана під одним зі знімків Шнура тиждень тому.

Нагадаємо, Акіньшина почала зустрічатися зі Шнуровим, коли їй було 15 років.

"Шкідливі звички музиканта не бентежили юну Оксану: вона щиро вважала, що ця людина - любов на все життя. Однак їхні бурхливі стосунки закінчилися через п'ять років. Цього літа, через 11 років, колишні кохані знову зустрілися на концерті групи "Ленінград", чим підігріли мрії фанатів про возз'єднання улюбленої пари", - пише видання.

До того ж на тлі новин про розлучення Сергія, спілкування музиканта з колишньою дівчиною, миттєво породило безліч чуток.

Втім, поки фанати продовжують смакувати деталі особистого життя зірок, Оксана полетіла з дітьми, сином Костянтином і донькою Еммою, в Грецію. Яскраві фотографії ніби підтверджують слова актриси про те, що розлучення - не привід для смутку.

"Любі дівчата, не засмучуйтесь! Ви найкращі, потрібні, важливі і улюблені. Думайте тільки про те, що добре для вас", - саме так закінчила Акіньшина своє повідомлення про розлучення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше друг Шнурова зізнався, що Оксана і Сергій проводять дуже багато часу разом.