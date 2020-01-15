Невісткою Дмитра Медведєва може стати вірменка Яна Григорян

Син Дмитра Медведєва (подав у відставку з поста прем'єр-міністра РФ) Ілля зустрічається з дівчиною модельної зовнішності Яною Григорян.

Яна живе у Москві і є студенткою Інституту країн Азії і Африки МДУ. На її сторінці в соцмережі є низка професійних фото.

Як пише "Сплетник", тема дипломної роботи Яни Григорян - "Проблема середньоіранської запозиченої лексики у вірменській мові". Дівчина також активно цікавиться історією свого рідного народу - вона брала участь в урочистому Дні вірменської писемності.

Яна Григорян

Російські ЗМІ з'ясували, що Ілля Медведєв і Яна Григорян зустрічаються більше року. Вперше разом пару помітили на фестивалі "Нова хвиля 2018" у Сочі. З чуток, син Дмитра Медведєва взяв кохану з собою, щоб познайомити її з матір'ю. Їх трьох сфотографували під час пісенного конкурсу.

Після публікації знімків до сторінки Яни Григорян Вконтакті різко зросла цікавість. Користувачі припустили, що весілля Іллі та Яни не за горами, адже серед пабліків ВК, на які підписана можлива невістка Дмитра Медведєва, є сторінка під назвою "Ідеї для стильного весілля".

Ілля Медведєв і Яна Григорян

Це викликало хвилю обговорення, і згодом дівчина закрила свій акаунт від сторонніх спостерігачів. Тепер там лише вказано, що Яна народилася 26 липня 1994 року.

Як писав OBOZREVATEL, Володимир Путін обрав заміну Дмитру Медведєву.

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