Неочікувано: президента Зеленського спіймали на флірті з Надею Дорофеєвою

Українська співачка, солістка гурту "Время и стекло" Надя Дорофєєва раніше поділилася знімком, на якому зображена в спокусливому вбранні – облягаючому топі й ультракоротких шортах, що сподобалося навіть українському президенту Володимиру Зеленському.

У такому вигляді Надя прийшла на вечірку з нагоди святкування дня народження колеги з колективу "Время и Стекло" Олексія Завгороднього (Позитива).

Фоловери Дорофєєвої помітили цікаву деталь: фото оцінили багато зірок, а також діючий президент України Володимир Зеленський зі свого акаунта.

Він гідно оцінив фотографію і залишив декілька емоджі під нею з позначенням "вогонь".

Зазначимо, що Надя Дорофєєва та Володимир Зеленський, до його політичної кар'єри, співпрацювали в рамках декількох проектів. Зокрема, вони зіграли головні ролі у фільмі виробництва студії "Квартал 95" "Я, ти, він, вона", а також були задіяні в гумористичному шоу "Ліга Сміху" (Надя була суддею на проекті, Володимир – ведучим і продюсером).

Офіційний трейлер фільму "Я, ти, він, вона" з Надею Дорофеєвою і Володимиром Зеленським:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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