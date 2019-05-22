Неочікувано: президента Зеленського спіймали на флірті з Надею Дорофеєвою

Українська співачка, солістка гурту "Время и стекло" Надя Дорофєєва раніше поділилася знімком, на якому зображена в спокусливому вбранні – облягаючому топі й ультракоротких шортах, що сподобалося навіть українському президенту Володимиру Зеленському.
У такому вигляді Надя прийшла на вечірку з нагоди святкування дня народження колеги з колективу "Время и Стекло" Олексія Завгороднього (Позитива).
Фоловери Дорофєєвої помітили цікаву деталь: фото оцінили багато зірок, а також діючий президент України Володимир Зеленський зі свого акаунта.
Він гідно оцінив фотографію і залишив декілька емоджі під нею з позначенням "вогонь".
Зазначимо, що Надя Дорофєєва та Володимир Зеленський, до його політичної кар'єри, співпрацювали в рамках декількох проектів. Зокрема, вони зіграли головні ролі у фільмі виробництва студії "Квартал 95" "Я, ти, він, вона", а також були задіяні в гумористичному шоу "Ліга Сміху" (Надя була суддею на проекті, Володимир – ведучим і продюсером).
Офіційний трейлер фільму "Я, ти, він, вона" з Надею Дорофеєвою і Володимиром Зеленським:
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Інавгурація президента України Володимира Зеленського відбулася у понеділок, 20 травня.
Президента Зеленського вперше в історії України інавгурували одночасно дві жінки: керівник Конституційного Суду Наталя Шаптала і глава Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук.
В Україні багато зірок бурхливо підтримали подію, деякі з них відвідали церемонію інавгурації нового президента.
Примітно, що в Росії також подія викликала ажіотаж серед знаменитостей, які підтримали Зеленського.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!