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Неочікувано: президента Зеленського спіймали на флірті з Надею Дорофеєвою

4.5тЧитати матеріал російською

Українська співачка, солістка гурту "Время и стекло" Надя Дорофєєва раніше поділилася знімком, на якому зображена в спокусливому вбранні – облягаючому топі й ультракоротких шортах, що сподобалося навіть українському президенту Володимиру Зеленському.

У такому вигляді Надя прийшла на вечірку з нагоди святкування дня народження колеги з колективу "Время и Стекло" Олексія Завгороднього (Позитива).

Neon birthday party @positiff

Публікація від nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Фоловери Дорофєєвої помітили цікаву деталь: фото оцінили багато зірок, а також діючий президент України Володимир Зеленський зі свого акаунта.

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Він гідно оцінив фотографію і залишив декілька емоджі під нею з позначенням "вогонь".

Неочікувано: президента Зеленського спіймали на флірті з Надею Дорофеєвою

Неочікувано: президента Зеленського спіймали на флірті з Надею Дорофеєвою

Неочікувано: президента Зеленського спіймали на флірті з Надею Дорофеєвою

Зазначимо, що Надя Дорофєєва та Володимир Зеленський, до його політичної кар'єри, співпрацювали в рамках декількох проектів. Зокрема, вони зіграли головні ролі у фільмі виробництва студії "Квартал 95" "Я, ти, він, вона", а також були задіяні в гумористичному шоу "Ліга Сміху" (Надя була суддею на проекті, Володимир – ведучим і продюсером).

Офіційний трейлер фільму "Я, ти, він, вона" з Надею Дорофеєвою і Володимиром Зеленським:

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Особи
Володимир ЗеленськийНадія Дорофєєвастудія "95 квартал"Час минув
Теги
Володимир Зеленськийінавгурація95 Квартал
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Тамбовцев Олег
Тамбовцев Олег
политик и бывший шоумен по достоинству оценил фотографию и оставил
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