Не з Батрутдіновим: Бузову застукали за пристрасним поцілунком з чоловіком. Відео

Співачку Ольгу Бузову, яка оскандалилася хамською заявою про блокадників, застали за пристрасним поцілунком з відомим влогером Олегом Маямі.

Відповідний ролик опублікував Telegram-канал "Тільки нікому ...", після чого досить швидко відреагував і передбачуваний коханий артистки (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

Бузова цілувалася з чоловіком, але не з Батрутдіновим

"Ого! Оля Бузова і Олег Майамі? У нас 2 питання: невже це той чоловік, кого вона шукала? Як Олег все встигає", – йдеться в описі.

Поцілунок Бузової та Майамі Кадр з відео

На двосекундних відео "голубки" сидять в ресторані з приглушеним світлом і пристрасно впиваються один в одного. Де й коли це могло статися – незрозуміло. Також у мережі вже "гуляє" припущення, що кадри – постановочні, а опублікували їх, щоб привернути увагу до нового випуску шоу Майамі "Директор Ютуб" або навпаки відволікти від скандалу з блокадниками.

Проте, реакція самого влогера не змусила себе чекати. Він записав відеозвернення до шанувальників, підкресливши, щоб не чекали випуску із Бузовою.

Олег Майамі Кадр з відео

"Сьогодні адміністратор без мого відома розмістив відео. Ми з Олею переживаємо не найкращий етап у стосункакх. Тому випуску з її участю поки не буде", – сказав Майамі.

Що відомо про Олега Майамі (наст. Крівіков. - ред.): співак, ведучий, артист, учасник музичного конкурсу "Голос", який дійшов до чвертьфіналу, і скандальний персонаж шоу "Дом-2". Пробував себе у модельному бізнесі, на телебаченні, брав участь у кліпах, записувався як виконавець пісень.

Олег із невідомою дівчиной на яхті одно из останніх фото / instagram/miamioleg_official

Псевдоним Олег взяв після того, як зрозумів, що хоче відпочити в однойменному курорті у Штатах. Зараз веде власний YouTube-канал "Директор Ютуб".

Відео: пристрасний поцілунок Бузової та Майамі

Відео: Майамі виправдався за ролик з поцілунком Бузової

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році шоумен і зірка проекту Comedy Club Тимур Батрутдінов заявляв про свою симпатію до Бузової, пообіцявши одружитися з нею.

Пізніше в тому ж році їх запідозрили в романі. Пара відпочивала разом на приватному, закритому острові Таїланду й показувала провокаційні знімки.

Через рік гуморист розповів про сексуальні стосунки зі співачкою, сказавши, що інтим із нею був "відповідальним моментом".

У липні 2019 року Бузова несподівано заявила, що готова вийти заміж за Батрутдінова, тим більше, що вони пообіцяли один одному це зробити, якщо через п'ять років не обзаведуться парами.

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