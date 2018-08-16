"Не в силах": помічено показовий нюанс у шлюбі Пугачової і Галкіна

Шоумен, гуморист і телеведучий 42-річний Максим Галкін завжди посміхається, блискуче жартує і випромінює позитив. При цьому він нібито не здатний на подружню зраду.

Таку думку висловив фізіогноміст (фахівець з читання рис обличчя) Євген Жилін, пише "Собеседник". За його словами, примадонні Аллі Пугачовій немає чого переживати через молодого чоловіка.

"Куточки губ Максима злегка підняті. Таке враження, що він постійно посміхається. Це так і є. Він за своєю суттю оптиміст, любить життя і впевнено рухається своїм шляхом, знаючи, чого хоче. Люди до нього тягнуться, але він дуже вибірковий. Інтуїтивно відчуває, хто "його" людина, а з ким треба попрощатися. Звернемо увагу на те, що його верхня губа тонша нижньої. Зазвичай про таких чоловіків говорять, що вони непостійні у відносинах. Але це не про Максима. Можу точно сказати, що він ніколи не зраджував дружині", - припустив фахівець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після таємничого зникнення Пугачова і Галкіна разом показалися на відео.