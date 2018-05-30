"Не пробачить": світова поп-зірка після виступу на ЛЧ 2018 відповіла пліткарям

Британська співачка Дуа Липа, яка виступила на церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів 2018 в Києві, відповіла на чутки про нового коханого.

Шанувальники і просто любителі попліткувати говорили, що Липа провела ніч після матчу "Реал" - "Ліверпуль" з іспанцем Марко Асенсіо.

У своєму акаунті в Twitter британська співачка спростувала цю інформацію, з гумором зазначивши, що навряд чи коли-небудь зустрінеться з футболістом "Реала".

Дуа Липа Instagram Дуа Липи

I have not even met Marco Asensio and it is highly unlikely I ever will as my Liverpool supporting manager would never forgive me https://t.co/eajwTsm6pe - DUA LIPA (@DUALIPA) 29. Mai 2018

"Я ніколи навіть не зустрічала Марко Асенсио. І навряд чи я колись це зроблю, адже мій менеджер, який вболіває за "Ліверпуль", ніколи мені цього не пробачить", - написала Дуа Липа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан мадридського "Реала" Серхіо Рамос зганьбився під час заміни Мохаммеда Салаха в фіналі Ліги чемпіонів.