"Не пробачить": світова поп-зірка після виступу на ЛЧ 2018 відповіла пліткарям

Британська співачка Дуа Липа, яка виступила на церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів 2018 в Києві, відповіла на чутки про нового коханого.

Шанувальники і просто любителі попліткувати говорили, що Липа провела ніч після матчу "Реал" - "Ліверпуль" з іспанцем Марко Асенсіо.

У своєму акаунті в Twitter британська співачка спростувала цю інформацію, з гумором зазначивши, що навряд чи коли-небудь зустрінеться з футболістом "Реала".

I have not even met Marco Asensio and it is highly unlikely I ever will as my Liverpool supporting manager would never forgive me https://t.co/eajwTsm6pe