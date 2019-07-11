Не Ліндеманн: ЗМІ знайшли для Лободи нового зіркового залицяльника

Російські ЗМІ запідозрили телеведучого Дмитра Шепелєва в романі зі Світланою Лободою, якій раніше приписувалися відносини з солістом Rammstein Тіллем Ліндеманном.
Видання Vista news звернуло увагу на коротке листування під його новим відео, що і послужило приводом (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).
ЗМІ знайшли Лободі нового залицяльника
Зокрема, Шепелєв записав відеозвернення до фоловерів, озвучивши "Топ-5 правил подорожі з дитиною в літаку". За словами колишнього чоловіка співачки Жанни Фріске, перед перельотом і після не можна давати малюкові молоко. Для подорожі потрібно збирати з собою рюкзак, в якому мають бути: поліетиленовий пакет, нова книжка (наклейки, розмальовки), улюблена іграшка, гаджет з довгим мультиком.
В кінці ролика телеведучий запитав у фоловерів, як вони подорожують з дітьми і яких правил дотримуються. Лобода відповіла, що згодна з усіма пунктами, які перерахував Шепелєв. На це він попросив співачку озвучити власні правила.
Дмитро Шепелєв
instagram / dmitryshepelev
"Дмитро опустив формальності і "заговорив" зі співачкою на "ти", що явно свідчить про їхнє тісне спілкування. Можливо, ведучого привертають саме такі фатальні красуні. Адже Лобода, як і Фріске, популярна співачка з яскравою зовнішністю, яка до 30 із невеликим хвостиком років залишається незаміжньою. Швидше за все, легким онлайн-заграванням, Шепелев намагався довести, що краще не Тілль, а Діма. Чи відреагує на прозорий натяк шоумена Світлана – покаже час", – написали у виданні.
У мене сьогодні черговий переліт. Зараз багато хто, звичайно, везуть дітей відпочивати. Тому хочу поділитися з вами своїм Топ-5 Правил подорожі з дитиною. А у відповідь дуже цікаво почути ваші. Отже, Правило номер 1. Ніякого молока ні до ні під час польоту. І відразу Правило номер 2. Завжди-завжди пакет під рукою. Думаю, можу не пояснювати. Правило номер 3. У політ я завжди збираю для сина рюкзак, який він несе сам. У ньому нова книга, наклейки, розфарбування і улюблена іграшка, яку, в разі Платона, він дбайливо пристібає ременями безпеки в польоті. Завдяки цьому рюкзаку 3-4 години польоту проходять непомітно. Правило номер 4. Ви, напевно, вб'єте мене за нього після публікації про гаджети, але я ризикну. Гаджети в польоті - можна. У нашому випадку - це один довгий мультфільм. Не згодні, пишіть. І нарешті, Правило номер 5. Навіть якщо чергу на реєстрацію здається нескінченною, навіть якщо вам хочеться "вбити" вантажника, навіть якщо пронос і одночасно блювота 🤦🏼♂️ - спокій, тільки спокій. Це мої Правила польоту. Як на рахунок ваших? # 60секунд
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше таблоїди поширювали інформацію, що Світлана Лобода народила доньку від Тилля Ліндеманна, і ця новина спричинила ажіотаж у соцмережах.
Неодноразово в мережі обговорювалися чутки, що батьком дитини є один з українських поп-виконавців, в той час як ім'я Тілль Ліндеманн використовується "для відводу очей". Нещодавно вона вперше показала фотографію молодшої дочки.
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