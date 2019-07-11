Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ плітки

Не Ліндеманн: ЗМІ знайшли для Лободи нового зіркового залицяльника

2.6т Читати матеріал російською

Російські ЗМІ запідозрили телеведучого Дмитра Шепелєва в романі зі Світланою Лободою, якій раніше приписувалися відносини з солістом Rammstein Тіллем Ліндеманном.

Видання Vista news звернуло увагу на коротке листування під його новим відео, що і послужило приводом (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

ЗМІ знайшли Лободі нового залицяльника

ЗМІ знайшли Лободі нового залицяльника

Зокрема, Шепелєв записав відеозвернення до фоловерів, озвучивши "Топ-5 правил подорожі з дитиною в літаку". За словами колишнього чоловіка співачки Жанни Фріске, перед перельотом і після не можна давати малюкові молоко. Для подорожі потрібно збирати з собою рюкзак, в якому мають бути: поліетиленовий пакет, нова книжка (наклейки, розмальовки), улюблена іграшка, гаджет з довгим мультиком.

Новини
Скоро заміж? Нікітюк схвилювала мережу повідомленням після весілля Тодоренко

В кінці ролика телеведучий запитав у фоловерів, як вони подорожують з дітьми і яких правил дотримуються. Лобода відповіла, що згодна з усіма пунктами, які перерахував Шепелєв. На це він попросив співачку озвучити власні правила.

Дмитро Шепелєв

Дмитро Шепелєв

instagram / dmitryshepelev

"Дмитро опустив формальності і "заговорив" зі співачкою на "ти", що явно свідчить про їхнє тісне спілкування. Можливо, ведучого привертають саме такі фатальні красуні. Адже Лобода, як і Фріске, популярна співачка з яскравою зовнішністю, яка до 30 із невеликим хвостиком років залишається незаміжньою. Швидше за все, легким онлайн-заграванням, Шепелев намагався довести, що краще не Тілль, а Діма. Чи відреагує на прозорий натяк шоумена Світлана – покаже час", – написали у виданні.

Не Ліндеманн: ЗМІ знайшли для Лободи нового зіркового залицяльника

У мене сьогодні черговий переліт. Зараз багато хто, звичайно, везуть дітей відпочивати. Тому хочу поділитися з вами своїм Топ-5 Правил подорожі з дитиною. А у відповідь дуже цікаво почути ваші. Отже, Правило номер 1. Ніякого молока ні до ні під час польоту. І відразу Правило номер 2. Завжди-завжди пакет під рукою. Думаю, можу не пояснювати. Правило номер 3. У політ я завжди збираю для сина рюкзак, який він несе сам. У ньому нова книга, наклейки, розфарбування і улюблена іграшка, яку, в разі Платона, він дбайливо пристібає ременями безпеки в польоті. Завдяки цьому рюкзаку 3-4 години польоту проходять непомітно. Правило номер 4. Ви, напевно, вб'єте мене за нього після публікації про гаджети, але я ризикну. Гаджети в польоті - можна. У нашому випадку - це один довгий мультфільм. Не згодні, пишіть. І нарешті, Правило номер 5. Навіть якщо чергу на реєстрацію здається нескінченною, навіть якщо вам хочеться "вбити" вантажника, навіть якщо пронос і одночасно блювота 🤦🏼♂️ - спокій, тільки спокій. Це мої Правила польоту. Як на рахунок ваших? # 60секунд

Публікація від Дмитро Шепелєв (@dmitryshepelev)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше таблоїди поширювали інформацію, що Світлана Лобода народила доньку від Тилля Ліндеманна, і ця новина спричинила ажіотаж у соцмережах.

Неодноразово в мережі обговорювалися чутки, що батьком дитини є один з українських поп-виконавців, в той час як ім'я Тілль Ліндеманн використовується "для відводу очей". Нещодавно вона вперше показала фотографію молодшої дочки.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особи
Світлана Лобода Дмитро Шепелєв Тілль Ліндеманн
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес чутки плітки
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel