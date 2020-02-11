Не Кароль? Дана Балана запідозрили в романі з 20-річною студенткою

Молдавський співак Дан Балан, який є тренером музично шоу "Голос Країни 10", зустрічається з 20-річною студенткою з Харкова. Так, як виявилося дівчина - студентка Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, захоплюється танцями, а в минулому році стала королевою краси свого вузу.

Як пише Viva, дівчина часто буває на зйомках "Голосу Країни". Як стверджує джерело видання, вони разом відпочивали в Буковелі та Бухаресті.

У соцмережах Анастасія відкрито спілкується зі своїми фоловерами. На питання "Ти була на зйомках Голосу. Що насправді відбувається між Даном і Тіною?" вона відповіла: "Роман, написаний рукою генія".

Судячи з фото з соціальних мереж, дівчина буває вдома у Балана.

viva.ua

Як пише видання, відносини Дана Балана і Анастасії тривають близько року.

viva.ua

viva.ua

viva.ua

Як раніше писав OBOZREVATEL, українська співачка Тіна Кароль зізналася в почуттях до Дана Балана під час шоу "Голос країни-10". Несподівану заяву Тіна зробила після виступу однієї з учасниць проекту.

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