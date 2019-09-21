"Не хочу, щоб жаліли": спливло несподіване зізнання Заворотнюк про останню вагітність

Російська актриса Анастасія Заворотнюк, самопочуття якої недавно різко погіршилося, називала третю вагітність абсолютно усвідомленим кроком.

Про це вона заявляла а інтерв'ю своєму другові, журналістові Сергію Майорову, яке вийшло на телеканалі НТВ (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Неймовірно: бути затребуваною, красивою, з ідеальною фігурою і матір'ю трьох дітей. Ти в своєму розумі? Це свідомий вибір?" – запитав журналіст.

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Анастасія Заворотнюк Фото: cdnnurtv.net

"Абсолютно. Просто в якийсь момент стало зрозуміло, що круговорот життя – він так і буде крутити-крутити-крутити, і щось відбирається зсередини. Вийти з кола затребуваності й улюбленої роботи було дуже складно. І тому це – абсолютно усвідомлено", – відповіла жінка.

У матеріалі наголошується, що зоряна пара вирішила завести дитину після 10 років сімейного життя, коли їм обом виповнилося по 47 років. При цьому лікарі відмовляли Заворотнюк від такого кроку.

"Було дуже хвилююче, як все складеться, чи буде все добре... І мені дуже не хотілося, щоб мене хтось жалів", – зізналася актриса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували пухлину головного мозку 4 стадії. Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані.

У зв'язку із цим з'явилося багато припущень, що саме могло вплинути на здоров'я актриси. Серед версій було захоплення омолодженням за допомогою стовбурових клітин, а також спадковість. Онкологи також заявляли, що гліобластома могла розвинутися через процедуру ЕКО.

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