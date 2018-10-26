''Навіщо?'' Російська знаменитість виклала гаряче селфі з чоловіком зі спальні

Російська поп-виконавиця Наталія Іонова-Чистякова, відоміша під сценічним ім'ям Глюкоза, похвалилася черговим пікантним селфі.

Цього разу на особистій сторінці в Instagram знаменитість виклала фото у білизні, яке, очевидно, було зроблено в спальні, також у кадр потрапив і чоловік артистки.

Судячи з усього, подружжя зараз проводить відпустку в Італії, про що зрозуміло із геолокації, вказаної під фотографією Глюкози. На знімку можна розглянути спальню пари, чоловіка знаменитості, який відволікся на телефонну розмову, і саму співачку в білизні біля дзеркала.

"Готова до вечері", — залишила неоднозначний коментар під знімком Глюкоза.

Менш ніж за добу фото зібрало понад 60 тис. лайків від шанувальників знаменитості, разом із цим викликавши неоднозначну реакцію підписників, деякі назвали пост артистки "перебором".

"Навіщо? Навіщо викладати такі особисті фотографії?", "Як на мене, це перебір", "Краще знімайтеся у купальниках на пляжі, а особисте життя бережіть", порадили співачці.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Ані Лорак жорстко розкритикували за відверте фото в соцмережі.