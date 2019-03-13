Началова у комі: з'ясувалися нові подробиці про її стан

Популярна російська співачка Юлія Началова, яку вранці 13 березня підключили до апарату штучної вентиляції легенів, спочатку скаржилася лікарям лише на натерту ногу. Зараз медики побоюються ризику набряку легенів.

Про це повідомила її представниця Ганна Ісаєва, передає " Московський комсомолець".

"Юлія на даний момент знаходиться в лікарні в дуже важкому стані. Я точного діагнозу не скажу - я не лікар. Юля сильно натерла ногу і, в силу того, що у неї діабет, рана не зажила. Пішла вона до лікарів з цією скаргою", - розповіла Ісаєва.

Юлія Началова Комсомольська правда

Потім стан співачки різко погіршився, і зараз вона знаходиться на апараті штучної вентиляції легенів.

"Всю інформацію про діагноз, прогнози лікарі дають тільки батькам, які перебувають зараз з нею в лікарні. На жаль, у мене більш докладної інформації немає", - додала Ісаєва.

Як повідомив Super, за словами джерела з клініки, де лежить 38-річна зірка, зараз Началова є "стабільно важким" пацієнтом.

"Вона не приходить до тями, знаходиться в стані сну, з якого поки її не виводять. У Юлії були батьки - більше нікого не пускають. Зараз ніяких медичних втручань не буде, життєдіяльність організму підтримують. Єдине серйозне побоювання медиків - існуючий ризик набряку легенів ", - розповіло джерело.

Юлія Началова Cosmopolitan

За словами джерела, Началова дійсно надійшла в клініку зі скаргами на болі в нозі, співачка давно страждає через діабет. Через якийсь час Юлія відчула себе ще гірше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Началова була екстрено госпіталізована 11 березня, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру в крові і загострилася подагра, якою вона хворіє в останні роки.

Спочатку менеджер артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився – поділилася подробицями в соціальних мережах.

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