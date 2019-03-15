''На добраніч нам'': напівоголена Лобода спантеличила особистим фото

Українська поп-діва Світлана Лобода опублікувала в Instagram приватне фото з ванної кімнати, яким викликала суперечки серед своїх підписників.

На знімку знаменитість зображена в бюстгальтері, її джинси розстебнуті. Судячи з усього, співачка досі перебуває в США, про що також свідчить різниця в часі.

"Доброго ранку, а нам - добраніч", - прокоментувала вона свій пост.

Ймовірно, заснути артистка ще не встигла, а знімок вже зібрав понад 50 тис. лайків. У коментарях підписники Лободи почали гадати, кого ж вона має на увазі.

"Для нас - це для кого?", "Та дурневі зрозуміло, що у неї там є мужик", "Ох темнить Свєта", - вказали під знімком.

Як писав раніше OBOZREVATEL, співачку запідозрили в романі з новим чоловіком. Лобода заінтригувала фанатів знімком, на якому було видно тільки руку її супутника.

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