МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/плітки

''На добраніч нам'': напівоголена Лобода спантеличила особистим фото

601Читати матеріал російською

Українська поп-діва Світлана Лобода опублікувала в Instagram приватне фото з ванної кімнати, яким викликала суперечки серед своїх підписників.

На знімку знаменитість зображена в бюстгальтері, її джинси розстебнуті. Судячи з усього, співачка досі перебуває в США, про що також свідчить різниця в часі.

"Доброго ранку, а нам - добраніч", - прокоментувала вона свій пост.

Ймовірно, заснути артистка ще не встигла, а знімок вже зібрав понад 50 тис. лайків. У коментарях підписники Лободи почали гадати, кого ж вона має на увазі.

Новини
"Стара версія краща": Лобода оскандалилася з піснею для популярного шоу

"Для нас - це для кого?", "Та дурневі зрозуміло, що у неї там є мужик", "Ох темнить Свєта", - вказали під знімком.

Як писав раніше OBOZREVATEL, співачку запідозрили в романі з новим чоловіком. Лобода заінтригувала фанатів знімком, на якому було видно тільки руку її супутника.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Світлана ЛободаСвітлана Лобода (LOBODA)
Тег
Instagram
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
минин евген
минин евген
ночной кошмар от лободы.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки