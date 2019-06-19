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"Можна привітати?" Собчак підловили з обручкою на пальці

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Російська телеведуча і журналістка Ксенія Собчак засвітилася з обручкою на пальці.

Як повідомляє Telegram-канал "Тільки нікому ...", з відповідною прикрасою вона з'явилася у випуску програми "Обережно, Собчак", гостем якої був Іван Голунь.

"Му тут помітили, що у випуску "Обережно, Собчак" про Івана Голунова Ксенія носить кільце на безіменному пальці. За звичкою рука потягнулася до старого прикраси? Або вас можна привітати", – йдеться в описі.

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"Можна привітати?" Собчак підловили з обручкою на пальці

Зауважимо, що на правій руці у Собчак було два кільця: одне на безіменному пальці, друге на великому.

"Можна привітати?" Собчак підловили з обручкою на пальці

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Ксенія Собчак
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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Иванов Петр
Иванов Петр
Кажется,что эту лошадь знают только на окраине. Кто она, что она, что у нее на пальце и в носу, чья сегодня очередь её дрючить? Вы, что рехнулись?
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