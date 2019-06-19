"Можна привітати?" Собчак підловили з обручкою на пальці

Російська телеведуча і журналістка Ксенія Собчак засвітилася з обручкою на пальці.

Як повідомляє Telegram-канал "Тільки нікому ...", з відповідною прикрасою вона з'явилася у випуску програми "Обережно, Собчак", гостем якої був Іван Голунь.

"Му тут помітили, що у випуску "Обережно, Собчак" про Івана Голунова Ксенія носить кільце на безіменному пальці. За звичкою рука потягнулася до старого прикраси? Або вас можна привітати", – йдеться в описі.

Зауважимо, що на правій руці у Собчак було два кільця: одне на безіменному пальці, друге на великому.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На початку червня Богомолов похвалився новим втановленою і написав послання "про любов" Собчак.

Нещодавно вона брала інтерв'ю у Богомолова, в якому поставила питання про особисте життя.

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