"Можна привітати?" Собчак підловили з обручкою на пальці

Російська телеведуча і журналістка Ксенія Собчак засвітилася з обручкою на пальці.
Як повідомляє Telegram-канал "Тільки нікому ...", з відповідною прикрасою вона з'явилася у випуску програми "Обережно, Собчак", гостем якої був Іван Голунь.
"Му тут помітили, що у випуску "Обережно, Собчак" про Івана Голунова Ксенія носить кільце на безіменному пальці. За звичкою рука потягнулася до старого прикраси? Або вас можна привітати", – йдеться в описі.
Зауважимо, що на правій руці у Собчак було два кільця: одне на безіменному пальці, друге на великому.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В кінці 2018-го з'явилася інформація, що Собчак закрутила роман із Богомоловим.
21 січня її чоловік Максим Віторган побив Богомолова через підозри в романі з його дружиною, через що почався галас у пресі.
Пізніше з'явилися подробиці бійки. Повідомлялося, що Віторган був п'яним.
6 березня Ксенію помітили з Богомоловим в аеропорту і вже в той же вечір вони мило поцілувалися в щічку на офіційному заході.
Після цього екс-подружжя написало однакові тексти про те, що вони давно не живуть разом. Ксенія дала декілька інтерв'ю, в яких розповіла про чудові стосунки з Максимом.
На початку червня Богомолов похвалився новим втановленою і написав послання "про любов" Собчак.
Нещодавно вона брала інтерв'ю у Богомолова, в якому поставила питання про особисте життя.
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