"Можливо, я старомодна, але..." Лобода розкрила інтимні подробиці пологів

Українська поп-співачка Світлана Лобода народила другу дочку в одному з кращих госпіталів Лос-Анджелеса (США). Пологи приймали відразу дев'ять фахівців, при цьому в пологовому залі артистка перебувала одна.

Як зазначила співачка в бесіді з "КП в Україні", пологи вона вважає дуже інтимним процесом, в якому не місце кому-небудь крім матері і фахівців.

"У Лос-Анджелес я поїхала навмисно на сьомому місяці вагітності. Народжувала в одному з кращих госпіталів і в захваті від рівня медичних послуг. Маля народилося вагою 3 кг 200 г і зростом 48 см", - розповіла вона.

За словами Лободи, в Лос-Анджелесі її підтримували члени родини і лише найближчі люди.

"Але в пологовому залі я залишилася в оточенні медичного персоналу. Можливо, я старомодна, але вважаю пологи дуже інтимним процесом і тому вважаю за краще в ці хвилини залишатися одна", - продовжила співачка.

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Зазначила у своєму інтерв'ю артистка і рівень обслуговування в закордонній клініці.

"Рівень медицини в США дуже високий. Від комфорту - до якості. Все продумано до найдрібніших деталей. Зі мною в пологовому залі знаходилося дев'ять фахівців, кожен з яких відповідав за свою роботу. Все дуже злагоджено", - згадала вона.

🕊good morning 🕊 Публікація від LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 30 Май 2018 у 1:22 PDT

Відзначається, що артистка навідріз відмовилася відповідати на питання про батька, вирішила приховати й ім'я другої дочки, проте відповіла на інші питання про дитину.

Незабаром Лобода має намір повернутися до роботи, і це нібито не стане проблемою в процесі виховання дочки.

"Ви знаєте, я не з тих, хто виховує. Ну принаймні в класичному розумінні. Діти настільки мудрі, що вони зчитують інформацію з батьків, і саме приклад їх вчинків, мені здається, є основою для формування особистості", - пояснила вона .

Найближчі кілька місяців, незважаючи на робочий графік, виконавиця дійсно має намір годувати доньку грудьми.

"З Евочкою (першою донькою - Ред.) У мене був такий же божевільний графік. Але ми впоралися. Шість місяців Єва отримувала все в потрібний час в потрібному місці. Зараз багато способів зберігати молоко і передавати на великі відстані. Ми вибудовуємо графік таким чином, щоб кожні два дні я могла бути з малятком", - підкреслила вона.

При цьому Лобода не стала заперечувати, що вважає себе хорошою мамою.

Нагадаємо, на сторінках таблоїдів існує думка, що Світлана Лобода вагітна від соліста культової німецької рок-групи Rammstein Тілля Ліндеманна, і ця новина раніше спричинила ажіотаж у соцмережах.

Неодноразово в мережі обговорювалися чутки, що батьком дитини є один з українських поп-виконавців, в той час як ім'я Ліндеманна використовується "для відводу очей".

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