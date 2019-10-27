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27 жовтня • оновлено в 21:07
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"Можеш стати рачком!" Скандальна MARUV влаштувала шоу на російському каналі. Відео

1.8т Читати матеріал російською

Скандальна українська співачка MARUV, яка гастролює в РФ, влаштувала провокаційне шоу на російському каналі в ефірі проекту Comedy Club.

На офіційній сторінці в Facebook програми з'явилося відео, на якому 27-річна артистка вчить резидента шоу Гаріка Харламова танцювати сміливі танці. Їх можна побачити в її кліпах та на концертах (щоб побачити відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Обережно! У цьому відео є MARUV і Харламов, який стоїть на колінах", – підписано відео.

MARUV влаштувала шоу на російському каналі

MARUV влаштувала шоу на російському каналі

instagram.com/maruvofficial

На початку вона заявила Харламову: "Найскладніше в партері. Можеш стати рачком для початку".

"Якщо чесно виглядає, немов ти пані собі додому замовив", – пожартував резидент Comedy Club Павло Воля.

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Харламов виконав прохання співачки, після чого вона заявила: "На колінця тепер і бочком".

"А ти давай там ззаду відпрацьовуй", – запропонував Воля MARUV.

"Це точно танці, хлопці?" – сторопів Гарік Харламов.

"Я тобі більше скажу, ти гарантовано в команді Мігеля!" – підтримав його Павло Воля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що скандальна MARUV повернеться на "Танці з зірками". Вона з'явиться в наступному ефірі танцювального шоу.

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Особи
MARUV Гарік Харламов
Місце
Росія Москва
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Червоний Данило
Червоний Данило
ШМАРув и точка!
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