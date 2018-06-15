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Модний провал: Меган Маркл "підставили" стилісти королеви

2.9тЧитати новину російською

Герцогиня Сассекська Меган Маркл, яка вперше супроводжувала королеву Єлизавету II під час офіційного візиту, потрапила під критику журналістів через свого вбрання.

Так, британські ЗМІ стверджують, що Маркл у своїй сукні виглядала понуро і тьмяно, так як крій нібито приховав її прекрасну фігуру, пише "Дни.ру".

Для того щоб привітати підданих дами одягалися у строгі костюми. Дружина принца - в бежеву сукню від бренду Givenchy. Королева ж вбралася в кислотно-зелене пальто і капелюшок у тон.

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Журналісти припускають, що образ Меган Маркл вибирали придворні стилісти, яких більше турбувало дотримання дрес-коду ніж естетична складова костюма.

#DuchessofSussex #MeghanMarkle in #Givenchy 👍🏽or👎🏽?

Публікація від lovebscott (@lovebscott)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Меган Маркл у черговий раз порушила королівські правила. Вона прийшла на Церемонію виносу прапора з нагоди дня народження Єлизавети II у неналежному вигляді.

Особи
Меган МарклЄлизавета II
Місце
Великобританія
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