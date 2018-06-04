MELOVIN зробив впевнену заяву про свою орієнтацію

Представник України на "Євробаченні-2018" MELOVIN позитивно ставиться до людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, проте ніколи не дозволить втягнути себе в їх "тенета".

Як зазначив артист в інтерв'ю виданню "Високий замок", в Європі йому доводилося отримувати певні "натяки на дружбу" від чоловіків.

Фото: styler.rbc.ua

"Богу дякувати, таких повідомлень у соцмережах на свою адресу не зустрічав, - відповів співак на питання журналіста, чи цікавляться ним чоловіки. - У Європі було кілька моментів з певними натяками на дружбу. Позитивно ставлюся до людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, головне, щоб їм було добре і вони були щасливими. Але затягнути мене у свої тенета - ніколи".

"Мене взагалі неможливо нікуди силоміць затягнути, бо я - сильна і впевнена у собі людина", - далі підкреслив співак.

При цьому MELOVIN зізнався, що на даний момент його серце не належить нікому.

"Якби моє серце вже належало якійсь дівчині, не встиг би ані музикою займатися, ані підготовкою до "Євробачення". У житті все відбувається не випадково. Але неможливо передбачити, з ким я буду у майбутньому", - відповів він.

Нагадаємо, в ніч з суботи на неділю, 12-13 травня, в столиці Португалії Лісабоні пройшов гранд-фінал "Євробачення-2018", в рамках якого за перемогу в конкурсі змагалися 26 країн-фіналісток.

Представник від України MELOVIN - отримав 11 балів від журі і 119 балів від глядачів конкурсу. В результаті співак посів 17-е місце з 26 можливих.

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