Лайливий скандал між Лободою і Лазарєвим: в мережу потрапило відео

Скандал між Світланою Лободою і Сергієм Лазарєвим на премії "Муз-ТВ" підтвердився, незважаючи на те, що російський співак називав його вигадкою.

У мережу потрапило відео, на якому можна побачити, як зароджувалася зіркова перепалка. Короткий ролик опублікував Super (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

На кадрах ролика видно — все почалося на репетиції в "Арені Мегаспорт". Лазарєв очікує, коли відпрацювання свого виступу закінчить Світлана Лобода. Зліва від Лазарєва — продюсер Світлани Нателла Крапівіна, а попереду — голова премії "Муз-ТВ" Арман Давлетяров. Саме йому на початку Сергій починає висловлювати те, що думає про рішення віддати Лободі фінальний, "хедлайнерскій" сет з шести пісень в кінці премії, в той час, як його номер з "Євробачення" не змогли показати на премії з технічних причин.

Кадр з відео instagram.com/super.ru

Давлетяров слухає Сергія спантеличено, намагаючись дипломатично посміхатися, Лазарєв ще більше виплескує емоції. Крапівіна під час спічу Лазарєва не промовляє ні слова. На майданчику просять не знімати нічого на телефони, мабуть, зважаючи на напружену обстановку.

Нарешті, на те, що відбувається зі сцени, звертає увагу сама Лобода — їй явно вже не комфортно. За словами очевидців, Світлана звернулася зі сцени до Лазарєва з єдиною фразою: "Сергію, можна я буду репетирувати?", чим викликала у нього ще більші емоції.

За розповідями свідків інциденту, саме тоді на адресу Світлани і прозвучали не найприємніші слова з вуст 36-річного артиста. В той день реагувати на них і вступати в конфлікт співачка не стала, покинувши майданчик, щоб готуватися до премії.

Представники "Муз-ТВ" негайно принесли вибачення перед Лободою і її командою. Сам Лазарєв до сьогоднішнього дня вважає за краще ніяк не коментувати свою поведінку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лобода вперше прокоментувала матірний скандал з Лазарєвим. Вона назвала його поведінку дивною.

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