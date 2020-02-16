"Маленькі підтяжки": Пугачова публічно зізналася, що робить пластику

Примадонна російської естради Алла Пугачова публічно зізналася, що не раз робила пластичні операції.

Однак зараз лікарі забороняють їй робити пластику через проблеми з серцем. Про це 70-річна Алла Борисівна повідомила в інтерв'ю КП.

"Як ніколи не робила?! (пластику, – прим. ред.) Я що божевільна? Звичайно, я робила пластику колись. Але оскільки через проблеми з серцем лікарі мені заборонили загальний наркоз, я робила під місцевим якісь маленькі підтяжки. Тут мені робили (показує на лоб), і тут теж (показує на вилиці)", – поділилася Примадонна.

Алла Пугачова

На питання журналіста, чи ставили спеціальні нитки, вона відповіла:

"Ні, нитки – це жахливо. Робили мені якісь легкі операції. У мене в принципі хороша шкіра і хороші друзі пластичні хірурги, які можуть прибрати кісту, і все це під місцевим наркозом".

Також Алла Пугачова зізналася, чи робить уколи краси.

"Я поки читаю в Instagram, що інші роблять. Напевно, мені вже пора. Люди колють якісь стовбурові клітини. Не бояться навіть... Я нічого такого не роблю. Мені дарують якісь креми. У мене просто порода хороша... Плюс вітамін Е з Ізраїлю привозять. Він як сиропчик. Я його змішую з кремом і накладаю на обличчя і шию.

Зараз мені нічого не треба, потім. Я абсолютно відстала в цьому сенсі, але вважаю, що потрібно бути в курсі нових технологій. Мені багато подруги радять щось, діляться досвідом", – резюмувала зірка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пугачова збентежила мережу зовнішнім виглядом після невдалої пластики. Шанувальники артистки звернули увагу на те, що вона практично не ворушить верхньою губою.

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