Закляті друзі: зірки, які посварилися в пух і прах після багаторічної дружби

Пронести дружбу крізь роки – завдання не з легких, особливо для знаменитостей, коли в особисте життя так і норовлять "пролізти" папарацці зі своїми камерами. Професійні конфлікти та конкуренція, любовні трикутники та суперництво за увагу публіки часто стають причиною розбрату.

Як Локлір і Річардс не поділили одного чоловіка, а Гвінет Пелтроу "підставила" Вайнону Райдер – читайте в матеріалі OBOZREVATEL про колишніх друзів в світі шоу-бізнесу.

Світська левиця Періс Хілтон дружила з Кім Кардаш'ян кілька років на початку 2000-х. Подруги були нерозлучні, з'являючись разом на всіх заходах, обіймалися та позували на фото. Однак, коли реаліті-шоу "Сімейка Кардаш'ян" почало набирати популярність, дружба двох світських дів "розсипалася".

Подейкують, що Періс Хілтон свідомо не стала продовжувати спілкування з Кім, оскільки їй потрібна була так звана "негарна подружка", а не успішна соратниця поруч.

Періс Хілтон і Кім Кардаш'ян hellomagazine.com

Гвінет Пелтроу і Вайнона Райдер

Дружити дві актриси почали ще на старті своєї кар'єри, на початку 1990-х років. Гвінет і Вайнона з'являлися на будь-якій вечірці, трималися за руки і обіймалися. Усе змінилося в 1998 році – тоді Пелтроу перебувала буквально в зеніті слави після виходу фільму "Закоханий Шекспір". До речі, ця картина отримала сім статуеток "Оскар", одну з яких отримала Пелтроу.

Однак, шанувальники помітили, що після успіху, Пелтроу перестала спілкуватися з Вайноною Райдер. За запевненням останньої, сварка сталася через те, що роль Віоли призначалася їй, а "заклята подруга" відібрала у неї цю можливість.

Гвінет Пелтроу і Вайнона Райдер www.thetalko.com

Орландо Блум і Джастін Бібер

Не можна сказати, що Орландо Блум і Джастін Бібер були найкращими друзями, але спілкувалися зірки непогано. Однак, в липні 2014 року Блум і Бібер серйозно посварилися і причиною цього, за класикою, стала жінка. Вірніше, колишня дружина актора Міранда Керр. Нібито Бібер сказав Блуму на вухо: "Вона була хороша", натякаючи на роман з моделлю.

Правда, сама Керр спростувала ці чутки і заявила, що побилися вони зовсім не через неї, але подробиці повідомляти відмовилася.

Селена Гомес і Демі Ловато

Про дружбу Селени Гомес і Демі Ловато ходили легенди – зірки дружили з 11 років, з того самого моменту, як обидві актриси почали зніматися в проектах "Дісней". Гомес і Ловато знаходили в своєму графіку час для зустрічей, всюди з'являлися разом. Однак, з 2013 року актриси не спілкуються – кажуть, у всьому винен чоловік, якого не поділили "закляті подружки".

Демі Ловато і Селена Гомес www.tmz.com

Хізер Локлір і Деніз Річардс

Локлір і Річардс пов'язувала багаторічна міцна дружба, Річардс навіть була свідком на весіллі Локлір і Річарда Самбора, гітариста Bon Jovi. Однак, за п'ять років дружба розсипалася після того, як чоловік Локлір закрутив інтрижку з Річардс. В результаті – дружбі кінець, а ось колишнє подружжя відновили спілкування заради їхньої спільної дочки Ави.

Хізер Локлір і Деніз Річардс headtopics.com

Кевін Сміт і Бен Аффлек

Бен Аффлек і Кевін Сміт були друзями "не розлий вода". Однак, все змінилося в 2005 році, коли Аффлек одружився на Дженніфер Гарнер. Цю дружбу теж зруйнувала жінка, але любовний трикутник зовсім ні до чого. Сміт перестав спілкуватися з другом, мотивуючи це тим, що "Бен зовсім перестав про нього думати".

При цьому, навіть після розлучення Аффлека і Гарнер, стосунки між колишніми друзями так і не налагодилися.

Кевін Сміт і Бен Аффлек uproxx.com

Мадонна і Гвінет Пелтроу

Виявляється, Вайнона Райдер – не єдина "заклята подруга" Гвінет Пелтроу. Дуже давно міцна дружба пов'язувала актрису з Мадонною. Подруги дружили до 2010 року, а потім між ними пробігла чорна кішка. Причину розбрату обидві зірки досі тримають в таємниці. Однак, Мадонна одного разу сказала, що все сталося через низку "неприємних заяв Пелтроу в пресі". З того часу колишні подруги неодноразово висловлювалися один про одного в негативному ключі, а про примирення не йде й мови.

Мадонна і Гвінет Пелтроу www.marieclaire.ru

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