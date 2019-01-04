Лобода засвітила дивне фото із солістом Rammstein

Українська поп-діва Світлана Лобода опублікувала у мережі незвичайне фото із солістом німецького рок-гурту Rammstein Тіллем Ліндеманном, якого в ЗМІ останнім часом називають її коханим і навіть батьком другої доньки.

Знімком на особистій сторінці в Instagram Лобода привітала Ліндеманна із днем народження, 4 січня співакові виповнилося 56 років.

"З днем народження, мій найкращий лікар у світі", — коротко прокоментувала вона фотографію, на якій зображена в лікарняній палаті. Поряд із артисткою у формі лікаря і зі шприцом в руці зображений лідер Rammstein.

Судячи з усього, фотографія була зроблена нещодавно, у жовтні 2018 року, коли Ліндеманн особисто приїхав в одну із московських клінік, щоб забрати Світлану Лободу після термінової операції на нирках. Тоді ж у ЗМІ з'явилася інформація, ніби, дізнавшись про госпіталізацію співачки, фронтмен Rammstein вирішив вилетіти у Москву. Заради цього він нібито відклав зйомки нового кліпу в Європі і навіть купив квиток економ-класу.

Менше ніж за годину після публікації знімок Світлани Лободи в Instagram зібрав понад 70 тис. лайків, лише одиниці фоловерів артистки не впізнали в її "лікарі" Тілля Ліндеманна. Фотографія стала приводом чергової хвилі дискусій у коментарях на тему того, чи дійсно німецький музикант є батьком другої доньки артистки, яку вона назвала Тільдою.

В особистих Instagram-сторіз Світлана Лобода опублікувала і коротке відео, на якому показала, як записує зі старшою донькою Євою привітальну пісню "Happy Birthday To You", очевидно, для Тілля Ліндеманна.

Читайте також на OBOZREVATEL, як Тілль Ліндеманн засвітився в одному із барів Києва. Компанію музикантові, на подив користувачів соцмереж, склав український продюсер і співак Потап.