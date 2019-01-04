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Лобода засвітила дивне фото із солістом Rammstein

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Українська поп-діва Світлана Лобода опублікувала у мережі незвичайне фото із солістом німецького рок-гурту Rammstein Тіллем Ліндеманном, якого в ЗМІ останнім часом називають її коханим і навіть батьком другої доньки.

Знімком на особистій сторінці в Instagram Лобода привітала Ліндеманна із днем народження, 4 січня співакові виповнилося 56 років.

"З днем народження, мій найкращий лікар у світі", — коротко прокоментувала вона фотографію, на якій зображена в лікарняній палаті. Поряд із артисткою у формі лікаря і зі шприцом в руці зображений лідер Rammstein.

Судячи з усього, фотографія була зроблена нещодавно, у жовтні 2018 року, коли Ліндеманн особисто приїхав в одну із московських клінік, щоб забрати Світлану Лободу після термінової операції на нирках. Тоді ж у ЗМІ з'явилася інформація, ніби, дізнавшись про госпіталізацію співачки, фронтмен Rammstein вирішив вилетіти у Москву. Заради цього він нібито відклав зйомки нового кліпу в Європі і навіть купив квиток економ-класу.

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Менше ніж за годину після публікації знімок Світлани Лободи в Instagram зібрав понад 70 тис. лайків, лише одиниці фоловерів артистки не впізнали в її "лікарі" Тілля Ліндеманна. Фотографія стала приводом чергової хвилі дискусій у коментарях на тему того, чи дійсно німецький музикант є батьком другої доньки артистки, яку вона назвала Тільдою.

В особистих Instagram-сторіз Світлана Лобода опублікувала і коротке відео, на якому показала, як записує зі старшою донькою Євою привітальну пісню "Happy Birthday To You", очевидно, для Тілля Ліндеманна.

Лобода засвітила дивне фото із солістом Rammstein
Лобода засвітила дивне фото із солістом Rammstein

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Особи
Світлана ЛободаСвітлана Лобода (LOBODA)Тілль ЛіндеманнРамштайн Rammstein
Місце
Росія
Теги
соцмережіInstagramшоу-бизнесплітки
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