Лобода блиснула грудьми: гарячі фото

Українська співачка Світлана Лобода, яка втекла в РФ, розмістила серію відвертих фото.

На знімках, опублікованих в Instagram, можна побачити 36-річну зірку в сміливому срібному вбранні, яке оголює її груди.

Поруч з Лободою позують дівчата, які вбралися в не менш сексуальні образи. На них спокусливі боді, які були одягнені на колготи у сіточку.

"Повернулася додому! Дівчата йдуть на концерт", – підписала кадри опальна артистка.

LOBODA з дівчатами instagram.com/lobodaofficial

LOBODA з дівчатами instagram.com/lobodaofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лобода і Собчак знялися для Кіркорова. Російський поп-король опублікував відповідне відео.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!