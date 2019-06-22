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Лобода блиснула грудьми: гарячі фото

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Українська співачка Світлана Лобода, яка втекла в РФ, розмістила серію відвертих фото.

На знімках, опублікованих в Instagram, можна побачити 36-річну зірку в сміливому срібному вбранні, яке оголює її груди.

Поруч з Лободою позують дівчата, які вбралися в не менш сексуальні образи. На них спокусливі боді, які були одягнені на колготи у сіточку.

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"Повернулася додому! Дівчата йдуть на концерт", – підписала кадри опальна артистка.

LOBODA з дівчатами

LOBODA з дівчатами

instagram.com/lobodaofficial

LOBODA з дівчатами

LOBODA з дівчатами

instagram.com/lobodaofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лобода і Собчак знялися для Кіркорова. Російський поп-король опублікував відповідне відео.

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Особа
Світлана Лобода
Місце
Україна
Теги
зіркиInstagramфотосессія
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