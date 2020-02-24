Радянський і російський співак Лев Лещенко запропонував скандальній українці Maruv виїхати в Москву, після того, як вона привітала чоловіків з 23 лютого.

Лещенко заявив, що вже кілька років стежить за творчістю української виконавиці і вважає, що "в Україні її гноблять", пише "Підйом".

"Це приголомшлива співачка, дуже красива і продуктивно працює, чудово рухається. Це явище в європейському житті, я вважаю: незвичайна, дуже стильна, дуже професійна. Я роки два на нею спостерігаю вже. Я з нею не знайомий, ми не розмовляли, але якщо вона захоче, я з задоволенням заспіваю з нею дуетом", – висловився Лещенко.

Maruv і Лев Лещенко

Також він додав, що Maruv необхідно "покинути Україну", оскільки в рідній країні її гноблять. Артист порадив українській співачці переїхати в Москву.

"Їй треба кидати цю Батьківщину, яка її гнобить і не сприймає. Нехай приїжджає в Москву, ми їй допоможемо. Буде виступати і радіти життю", – підсумував він.

Як повідомлявOBOZREVATEL:

Раніше MARUV викликала гнів у мережі поздоровленням на 23 лютого.

Пізніше вона відреагувала на скандал в мережі фразою: "Хочу, бл*дь, і вітаю!".

Улюблений співак президента РФ Володимира Путіна, соліст групи "Любе" Микола Расторгуєв закликав українську співачку MARUV "валити в РФ".

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