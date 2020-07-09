Російський співак Сергій Лазарєв, якого підозрюють в романі з музикантом і моделлю Алексом Малиновським, живе разом з ним під час відпочинку в Сочі.

Таку інформацію нібито поширили співробітники готелю Hyatt, де проводить час "пара". Про це пише Telegram-канал "Звездач". Пізніше інформацію поширили і інші пабліки.

Так, згідно з даними джерела, разом з Лазарєвим та Малиновським також приїхали їхні друзі. Вони всі оселилися в престижному готелі. Повідомляється, що Сергій живе там разом з Алексом.

Сергій Лазарєв і Алекс Малиновський

"Може вам цікаво, Лазарєв з Малиновським зупинилися у нас в готелі. З ними велика компанія друзів – всі відпочивають парочками. Вчора замовляли шампанське в номер, живуть вони разом", – повідомив інформатор.

Пізніше адміністрація готелю звернулася до Telegram-каналу з проханням видалити пост і спростувати інформацію.

Лазарєв на відпочинку живе разом з чоловіком: чутки про пару злили в мережу Telegram-канал "Звездач"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явився неоднозначний знімок зі "весілля" російського співака Сергія Лазарєва, де він зображений разом з нареченою біля вівтаря.

Також Лазарєву давно приписують роман з українкою Ані Лорак, в мережі неодноразово поширювали інформацію, що співачка є прийомною матір'ю його сина Микити. Крім цього, не вщухають чутки, що Сергій Лазарєв – прихильник нетрадиційної сексуальної орієнтації.