Студія "Квартал 95" висміяла світових лідерів за їхню реакцію на поширення коронавірусу COVID-19.

Відповідне відео опублікували на сторінці студії в YouTube. На ньому лідери держав нібито переписуються в чаті із Всесвітньою організацією охорони здоров'я і відповідають на її запитання (щоб подивитися – доскрольте до кінця сторінки).

"Квартал 95" яскраво потролив світових лідерів реакцією на коронавірус

Так, "героями" стали Китай, Росія, Білорусь і США. Посміялися також з України, Великобританії, Естонії та Північної Кореї.

Скріншот з відео

У смішному ролику потролили президента РФ Володимира Путіна. Там згадали, як після його візиту в інфекційну лікарню на коронавірус захворів головний лікар медзакладу. Посміялися також із президента Білорусі Олександра Лукашенка та його участі у футбольному матчі

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Відео отримало великий резонанс у мережі – всього за добу його лайкнули майже 200 тисяч осіб.

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Як писав OBOZREVATEL раніше, в соцмережах з'явилися фотожаби на знімок із затриманням киянина, який вирішив потрапити у київський Гідропарк уплав.