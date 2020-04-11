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11 квітня • оновлено в 08:54
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"Квартал 95" яскраво потролив світових лідерів реакцією на коронавірус. Відео

7.5т
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Студія "Квартал 95" висміяла світових лідерів за їх реакцію на поширення коронавірусу COVID-19.

Відповідне відео опублікували на сторінці студії в YouTube. На ньому лідери держав нібито переписуються в чаті зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я і відповідають на її питання (щоб подивитися – доскрольте до кінця сторінки).

"Квартал 95" яскраво потролив світових лідерів реакцією на коронавірус

"Квартал 95" яскраво потролив світових лідерів реакцією на коронавірус

Так, "героями" стали Китай, Росія, Білорусь і США. Посміялися також над Україною, Великобританією, Естонією та Північною Кореєю.

"Квартал 95" яскраво потролив світових лідерів через карантин: мережа в захваті

Скріншот з відео

У смішному ролику потролили президента РФ Володимира Путіна. Там згадали, як після його візиту в інфекційну лікарню коронавірусом захворів головний лікар медзакладу. Посміялися також над президентом Білорусі Олександром Лукашенко і його участю в футбольному матчі

"Квартал 95" яскраво потролив світових лідерів через карантин: мережа в захваті

Скріншот з відео

"Квартал 95" яскраво потролив світових лідерів через карантин: мережа в захваті

Скріншот з відео

Відео отримало великий резонанс в мережі – всього за добу його лайкнули майже 200 тисяч осіб.

"Квартал 95" яскраво потролив світових лідерів через карантин: мережа в захваті

Скріншот з відео

"Квартал 95" яскраво потролив світових лідерів через карантин: мережа в захваті

Скріншот з відео

Як писав OBOZREVATEL раніше, в соцмережах з'явилися фотожаби на знімок із затриманням киянина, який вирішив потрапити в київський Гідропарк вплав.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
видео Квартал 95
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Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
бл.дь, юмор 3 класса сельской школы.
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Смешно
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Супер.
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