Купалися в чому мати народила: сплив пікантний момент про Пугачову і Леонтьєва

Російський ведучий Андрій Малахов змусив червоніти зірок естради, розповівши про одну з витівок відомих артистів — Алли Пугачової і Валерія Леонтьєва.

В ефірі програми "Привіт, Андрію!" Малахов зачитав архівну вирізку з газети під назвою "Алла Борисівна засмутила чоловіка", згадуючи про шлюб примадонни з Філіпом Кіркоровим.

"Сталося це на підмосковній дачі Валерія Леонтьєва, яка вражає своєю розкішшю. Камін, величезні кімнати відпочинку, заморська меблі. Але найголовніша її пам'ятка - басейн з теплою водою. Леонтьєв часто приймає на своїй фазенді галасливі компанії артистів. І ось недавно до нього заглянула солодка парочка Пугачова-Кіркоров разом з Ігорем Крутим", — говорилося в матеріалі.

Пугачова і Леонтьєв навколо ТВ

Поки ведучий оголошував матеріал Кіркоров і Леонтьєв переглядалися, пригадуючи, закатували очі. Їхні обличчя висловлювали задуму.

Філіп Кіркоров і Алла Пугачова колаж

"Увечері добре посиділи, а рано вранці Пугачова розштовхала господаря і сказала: " Хочу купатися", — продовжував декларувати Малахов. — Леонтьєв повів гостю в басейн. Туди несподівано прийшов Кіркоров, і перед ним відкрилася ідилія гідна пензля геніальних фламандців: Алла і Валерій купалися , в чому мати народила, весело сміялися, бризкали один на одного водою. Вражений Філіп втік в спальню. Трясучи тремтячими руками опухле Ігоря Крутого, і схлипуючи, говорив: "Вони там сміються. Вони - голі". Коли Крутий врубався в ситуацію, він довго сміявся. І заспокоїв молодого чоловіка такими словами: "Філя, у зірок свої звички. Якщо ти ще цього не розумієш, ти ще не зірка. На жаль, братику".

Пугачова і Галкін Instagram

Алла Пугачова

Дата народження: 15 квітня 1949 р

Знак зодіаку: Овен

Вік: 69 років

Місце народження: Москва, Росія

Зріст: 162

Діяльність: Радянська і російська співачка, композитор, режисер, актриса, продюсер, телеведуча

Сімейний стан: Одружена з артистом Максимом Галкіним

Дослухавши, Кіркоров засміявся і відзначив, що не пам'ятає цього моменту. Леонтьєв ж повідомив, що всі дійсно було так.

Як повідомляв OBOZREVATEL, примадонна російської естради Алла Пугачова, яка раніше повідомляла про завершення кар'єри співачки, нещодавно підтвердила чутки про повернення на сцену. Так, артистка дасть ювілейний концерт на честь 70-річчя.