Колишній чоловік Собчак закрутив роман із заміжньою актрисою: що про це відомо

Відомий російський актор і колишній чоловік телезірки Ксенії Собчак Максим Віторган був помічений в компанії актриси Агнії Кузнєцової, що стало приводом для чуток про те, що між ними – роман.

Так, в Instagram і Віторган і Кузнєцова розмістили знімки з однієї локації, більше того, Максим також опублікував фото самої Агнії у себе на сторінці.

Кузнєцова, в свою чергу, також показала Віторгана в Stories свого аккаунта і підписала зображення "красномовною" фразою "Тільки кохання".

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Під час їхнього спільного відпочинку також в компанії були й актори Євген Стичкін, Вікторія Ісакова та інші.

"Мій улюблений травень. Я завжди закохуюся в травні, всі мрії збуваються в травні, у моєї мами день народження в травні. У травні чекаю, скоріше б літо", – також написала актриса.

Судячи з усього, вечірка проходила в заміському будинку Віторгана. Користувачі мережі припустили, що у акторів зав'язався роман, незважаючи на те, що Кузнєцова вже чотири роки щаслива в шлюбі з хореографом Максимом Петровим.

Скріншот з Stories Instagram @agniakyza

Скріншот з Stories Instagram @agniakyza

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