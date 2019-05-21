Колишній чоловік Собчак закрутив роман із заміжньою актрисою: що про це відомо

Відомий російський актор і колишній чоловік телезірки Ксенії Собчак Максим Віторган був помічений в компанії актриси Агнії Кузнєцової, що стало приводом для чуток про те, що між ними – роман.
Так, в Instagram і Віторган і Кузнєцова розмістили знімки з однієї локації, більше того, Максим також опублікував фото самої Агнії у себе на сторінці.
Кузнєцова, в свою чергу, також показала Віторгана в Stories свого аккаунта і підписала зображення "красномовною" фразою "Тільки кохання".
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Під час їхнього спільного відпочинку також в компанії були й актори Євген Стичкін, Вікторія Ісакова та інші.
"Мій улюблений травень. Я завжди закохуюся в травні, всі мрії збуваються в травні, у моєї мами день народження в травні. У травні чекаю, скоріше б літо", – також написала актриса.
Судячи з усього, вечірка проходила в заміському будинку Віторгана. Користувачі мережі припустили, що у акторів зав'язався роман, незважаючи на те, що Кузнєцова вже чотири роки щаслива в шлюбі з хореографом Максимом Петровим.
Скріншот з Stories
Instagram @agniakyza
Скріншот з Stories
Instagram @agniakyza
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Собчак і Віторган одружилися в лютому 2013 року. В кінці 2018 року з'явилася інформація, що відносини пари виявилися на грані розриву, оскільки Собчак закрутила роман з російським режисером Костянтином Богомоловим.
21 січня чоловік Собчак побив Богомолова через підозри в романі з його дружиною, в зв'язку з чим почався галас в пресі.
Пізніше з'явилися подробиці бійки. Повідомлялося, що Віторган був п'яним.
Ксенію помітили з Богомоловим в аеропорту і вже в той же вечір вони мило поцілувалися в щічку на офіційному заході.
Після цього Собчак і Віторган розповіли, що офіційно розлучилася в березні 2019 року.
А вже в квітні щасливого Віторгана помітили в обіймах російської актриси Дарини Єкамасової. Зараз же Віторгау приписують стосунки і з іншими російськими артистками, зокрема і з Агнією Кузнєцовою.
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