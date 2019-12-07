Кохану Ді Капріо запідозрили у вагітності: як виглядає красуня

Шанувальники запідозрили кохану голлівудського актора Леонардо Ді Капріо Камілу Морроне у вагітності.

Приводом для чуток стала приталена сукня вільного крою, через яку допитливі погляди фанатів побачили живіт, передає "Дни.ру".

Ді Капріо і Морроне instagram / redcarpetmood

Каміла і Леонардо вирішили не коментувати підозри шанувальників. У відвертій сукні з дуже глибоким декольте Морроне була присутня на прем'єрі фільму. Зірка вирішила відмовитися від прикрас і доповнила образ акуратною зачіскою.

Камілу Морроне запідозрили у вагітності instagram / acutecamila

Раніше модель в інтерв'ю виданню Los Angeles Times висловила стурбованість щодо того, що в ЗМІ постійно обговорюється різниця у віці з коханим.

"У Голлівуді, та й взагалі у світовій історії є багато прикладів стосунків між людьми з великою різницею у віці. Я просто думаю, що кожен повинен мати можливість зустрічатися з тим, із ким хоче. Але я розумію інтерес до цієї теми. Мені б, напевно, теж було цікаво. Розумію, що всім цікаві подробиці наших стосунків, але я намагатимуся вислизати від цих питань і тем", – сказала вона.

Кохану Ді Капріо запідозрили у вагітності instagram / acutecamila

Каміла Морроне в розкішній сукні instagram / acutecamila

Каміла Морроне instagram / acutecamila

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ді Капріо застукали за пристрасними поцілунками з прийомною дочкою Аль Пачіно. У мережі опублікували численні пікантні знімки парочки.

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