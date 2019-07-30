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Коханий Лорак показав інтимне фото зі співачкою

6.1т Читати матеріал російською

Український продюсер Єгор Гліб показав знімок, на якому цілується з дівчиною, схожою на співачку Ані Лорак.

Відповідне фото було опубліковано на сторінці 90210.group в Instagram, що виконано в чорно-білому кольорі, де можна розглянути силует артистки, хоча обличчя вирішили не показувати.

Однак пізніше сама Лорак продемонструвала, як позувала в тій самій студії, пообіцявши шанувальникам сюрприз. "Ми готуємо для вас багато нового і цікавого. Ви чекаєте?" – підписала вона під знімком.

Парочка цілується на камеру

Парочка цілується на камеру

instagram / 90210.group

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Фанати відразу припустили, що між Глібом і Лорак роман, хоча раніше співачку підозрювали у зв'язках з іншими знаменитостями, серед яких був і російський артист Сергій Лазарев. Однак деякі не були впевнені, що це саме Ані, хоча кросівки на двох фото – ідентичні.

"Щастя, кохані", "Шикарно", "Мені здається, що це не Кароліна, кросівки різні. На двох фото ну", "Це Кароліна і Єгор", – прокоментували користувачі.

Ані Лорак

Ані Лорак

instagram / anilorak /

студія 90210

студія 90210

instagram / 90210.group

Коханий Лорак показав інтимне фото зі співачкою
Коханий Лорак показав інтимне фото зі співачкою
Коханий Лорак показав інтимне фото зі співачкою

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Лорак порадувала шанувальників новими фотографіями, проте багатьох спантеличив зовнішній вигляд співачки. У мережі припустили, що її обличчя виглядає дивно, тому що артистка плакала.

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Особа
Ані Лорак
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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