Коханий Лорак показав інтимне фото зі співачкою

Український продюсер Єгор Гліб показав знімок, на якому цілується з дівчиною, схожою на співачку Ані Лорак.
Відповідне фото було опубліковано на сторінці 90210.group в Instagram, що виконано в чорно-білому кольорі, де можна розглянути силует артистки, хоча обличчя вирішили не показувати.
Однак пізніше сама Лорак продемонструвала, як позувала в тій самій студії, пообіцявши шанувальникам сюрприз. "Ми готуємо для вас багато нового і цікавого. Ви чекаєте?" – підписала вона під знімком.
Парочка цілується на камеру
instagram / 90210.group
Фанати відразу припустили, що між Глібом і Лорак роман, хоча раніше співачку підозрювали у зв'язках з іншими знаменитостями, серед яких був і російський артист Сергій Лазарев. Однак деякі не були впевнені, що це саме Ані, хоча кросівки на двох фото – ідентичні.
"Щастя, кохані", "Шикарно", "Мені здається, що це не Кароліна, кросівки різні. На двох фото ну", "Це Кароліна і Єгор", – прокоментували користувачі.
Ані Лорак
instagram / anilorak /
студія 90210
instagram / 90210.group
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Лорак порадувала шанувальників новими фотографіями, проте багатьох спантеличив зовнішній вигляд співачки. У мережі припустили, що її обличчя виглядає дивно, тому що артистка плакала.
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