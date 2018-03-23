Кара Делевінь "засвітилася" у ліжку з дочкою Майкла Джексона

Знаменита британська актриса та модель Кара Делевінь і дочка Майкла Джексона Періс, підігріли чутки про свій роман.

Так, Періс опублікувала в Snapchat фотографії, на яких зображена в ліжку з Карою, передає Daily Mail.

На знімках видно, що актриси, обнявшись, лежать на ліжку та дивляться фільм "Керол". До слова, ця картина розповідає про любов, яка спалахнула між двома жінками. Можливо, це є натяком на тісні відносини між дівчатами або, навпаки, троллінгом чуток з приводу їхнього роману.

Кара Делевінь і Періс Джексон Скріншот Daily Mail

"Керол" Скріншот Daily Mail

Кара Делевінь і Періс Джексон Скріншот Daily Mail

Кара Делевінь і Періс Джексон Скріншот Daily Mail

Однак інсайдери стверджують, що Кару і Періс дійсно пов'язує щось більше, ніж дружба.

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"Не можна заперечувати, що між ними пробігла іскра", - зізналося анонімне джерело Daily Mail.

Кара Делевінь і Періс Джексон Kinoafisha

Зазначимо, що Делевінь відома своєю бісексуальністю. Вона довгий час зустрічалася зі співачкою Енні Кларк, проте в 2016 році пара розлучилася. Періс же ніколи відкрито не заявляла про свою бісексуальність - у неї був роман з футболістом Честером Кастелло, відносини з барабанщиком Street Drum Corps Майклом СНОД, а ще недавно вона зустрічалася з манекенником Тайлером Гріном.

Чутки про те, що Кара зустрічається з Періс, почали активно поширюватися в кінці 2017 року.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Кара Делевінь знялася повністю оголеною у ванній.