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"Дякую сексуальному фотографу": Каменських заінтригувала мережу новим фото

4.2тЧитати новину російською

Українська поп-діва Настя Каменських похвалилася в Instagram гарячим фото з курортного узбережжя Італії, де проводить час із невідомим "сексуальним фотографом".

На свіжому знімку в соцмережі співачка, ефектно закинувши голову, позує в купальнику на задній палубі прогулянкового катера.

"Дякую моєму сексуальному фотографу", - коротко прокоментувала вона свій пост.

#positano # miaitalia❤️🇮🇹 Thanx to my sexy photographer 😘

Публікація від Настя Каменських (@kamenskux)

Всього за кілька годин фотографія зібрала понад 90 тис. лайків і десятки зацікавлених коментарів, в яких фоловери зірки намагаються вгадати, з ким же Каменських проводить відпустку, і хто ж є тим самим сексуальним фотографом.

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При цьому, як писав раніше OBOZREVATEL, користувачі соцмережі підловили Настю Каменських та Потапа (Олексія Потапенка) на спільному відпочинку в Італії. Зіркова пара вже не перший день публікує на своїх сторінках в Instagram знімки та відео з ідентичних локацій.

All we need is #positano все що нам потрібно @positiff

Публікація від Oleksii Potapenko (@realpotap)

Це в черговий раз лише додало інтриги до питання про стосунки Потапа та Насті, яких уже давно запідозрили в таємному весіллі.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, напівгола Настя Каменських знялася в гарячій фотосесії, заінтригувавши шанувальників.

Особи
Настя КаменськихОлексій Потапенко (Потап)
Об'єкти
шоу-бизнеспліткичуткисоцмережіInstagram
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