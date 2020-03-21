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21 березня • оновлено в 11:24
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Інтимні ласки Собчак і Богомолова в ресторані потрапили на відео: в мережі фурор

1.7т
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Російська телеведуча Ксенія Собчак показала пікантне відео зі своїм чоловіком, режисером Костянтином Богомоловим.

Так, Богомолов і Собчак розважилися під час відвідування ресторану – Костянтин на камеру розстебнув гудзики на сукні дружини, помацав Ксенію за груди і продемонстрував її прозору білизну. Відвертий ролик опублікований на сторінці Собчак в Instagram (щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).

Собчак і Богомолов

Собчак і Богомолов

Colta.ru

"П'ятниця. Вечір. Ресторан "Сахалін". Морських їжаків немає і панікерів теж немає. Близькість катастрофи не відчувається. Помили руки. Запалили свічки і замовили гречки... Зустрінемо кінець світу гідно", – підписала ролик Собчак.

Всього за кілька годин з моменту публікації ролик переглянули майже 700 тисяч користувачів соціальної мережі.

Скріншот відео

Скріншот відео

Instagram @xenia_sobchak

Також вони почали активно коментувати побачене, багато з них припустили, що Богомолов і Собчак зняли ролик в нетверезому стані. Решта ж похвалили скандальну пару за сміливість і відвертість.

Інтимні ласки Собчак і Богомолова потрапили на відео: в мережі фурор

Інтимні ласки Собчак і Богомолова потрапили на відео: в мережі фурор

Інтимні ласки Собчак і Богомолова потрапили на відео: в мережі фурор

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Богомолов засвітив інтимні місця Ксенії Собчак без білизни. Ролик був знятий під час відпочинку пари на Мальдівах.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Єва Романова
Особи
Костянтин Богомолов Ксенія Собчак
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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