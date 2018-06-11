Інтимні фото Бейонсе з чоловіком викликали ажіотаж в Instagram

Американська поп-діва Бейонсе і її чоловік, репер Jay-Z випустили книгу спільних інтимних фото, окремі знімки якої фани зіркової пари одраз ж поширили в соцмережах.

Наскільки відомо, книга одкровень Jay-Z і Бейонсе вийшла напередодні їх спільного туру On The Run Tour II. Матеріали не несуть надмірно відвертих сцен чи фото порнографічного характеру, лише "дуже м'яка" і "мила" еротика, як відзначили шанувальники виконавців.

"Вони такі милі удвох", "Обожнюю їх", "Дуже красива фотосесія, нехай і відверта", - відреагували в коментарях під знімками.

Нагадаємо, Jay-Z і Beyonce одружилися у 2008 році. Пара ретельно приховувала своє особисте життя, проте останні кілька років подружжя перестало ховатися від папарацці і навіть почали викладати в соцмережі спільні фотографії.

У лютому 2017 року знімок вагітної Beyonce побив рекорд Instagram за кількістю лайків і увійшов до Книги рекордів Гіннеса, на сьогоднішній день фото оцінили понад 11 млн. фоловерів зірки.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Бейонсе здивувала шанувальників сміливим вбранням з глибоким декольте.