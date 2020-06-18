Ілона Маска підловили на сексі втрьох з відомими актрисами

Американський винахідник і підприємець Ілон Маск займався сексом утрьох з американською акторкою Ембер Херд і моделлю Карою Делевінь.

Про це дізналися адвокати голлівудського актора Джонні Деппа, який є колишнім чоловіком Херд і зараз активно судиться з нею, звинувачуючи у наклепі. Захисникам зірки "Піратів Карибського моря" такі пікантні подробиці розповів його сусід Джош Дрю, який був тоді одружений на подрузі Херд Ракель Роккі Пеннінгтон, повідомив Daily Mail.

Колаж

За його словами, саме дружина розповіла йому про те, що Херд займалася сексом утрьох з Маском і Делевінь.

Також повідомляється, що візит Ілона Маска і Делевінь до будинку Деппа, де їх чекала Херд, поки актор був на зйомках, зафіксували камери спостереження.

Підприємець назвав цю інформацію "мильною оперою", а акторка досі не підтвердила факти. Нині захисники Деппа думають над тим, щоб домогтися виклику Кари до суду й допитати її щодо цієї ситуації.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як змінився Джонні Депп після розриву з Ембер Херд.