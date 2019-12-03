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3 грудня • оновлено в 20:42
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"Ідіоти!" Собчак відповіла на злив подробиць особистого життя

1.5т
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Російська журналістка Ксенія Собчак прокоментувала чутки про те, що не живе разом зі своїм чоловіком, режисером Костянтином Богомоловим.

На це питання вона відповіла журналістам із "Татлер", які оприлюднили листування зі знаменитістю в своєму Telegram-каналі.

Ксенія Собчак і Костянтин Богомолов

Ксенія Собчак і Костянтин Богомолов

instagram / xenia_sobchak

"Та ідіоти! Я навіть не знаю, як коментувати. Доводити, що ми живемо разом – безглуздо якось. Тому реально не знаю, як реагувати", – зазначила вона, підтвердивши, що подібні чутки, схоже, вперше поставили її в глухий кут.

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Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, нібито Ксенія з сином Платоном і матір'ю живе в заміському будинку окремо від Богомолова.

"Ідіоти!" Собчак відповіла на злив подробиць особистого життя

Собчак і Богомолов одружуються

Собчак і Богомолов одружуються

Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Дмитро Гриневич
Особи
Ксенія Собчак Костянтин Богомолов
Місце
Росія
Теги
чутки шоу-бизнес плітки
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Кому интересна эта раздолбанная черноротая шлюха ?
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