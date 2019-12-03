"Ідіоти!" Собчак відповіла на злив подробиць особистого життя

Російська журналістка Ксенія Собчак прокоментувала чутки про те, що не живе разом зі своїм чоловіком, режисером Костянтином Богомоловим.

На це питання вона відповіла журналістам із "Татлер", які оприлюднили листування зі знаменитістю в своєму Telegram-каналі.

Ксенія Собчак і Костянтин Богомолов instagram / xenia_sobchak

"Та ідіоти! Я навіть не знаю, як коментувати. Доводити, що ми живемо разом – безглуздо якось. Тому реально не знаю, як реагувати", – зазначила вона, підтвердивши, що подібні чутки, схоже, вперше поставили її в глухий кут.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, нібито Ксенія з сином Платоном і матір'ю живе в заміському будинку окремо від Богомолова.

Собчак і Богомолов одружуються Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні в мережі з'явилася інформація про весілля Ксенії Собчак із режисером Костянтином Богомоловим. Урочиста подія відбулася 13 вересня 2019 року.

Відома російська блогерка Олена Міро була переконана, що скандальна телеведуча і режисер одружуються через вагітність зірки.

Пізніше в мережі ще більше зміцнилася думка, що Собчак і Богомолов чекають дитину. Тelegram-канал Dark Cosmo оприлюднив інформацію, посилаючись на власні джерела, що це, можливо, пов'язано з такою швидкою пропозицією руки і серця.

Нещодавно Ксенія також продемонструвала круглий животик під час інтерв'ю з репером GUF (Олексієм Долматовим).

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