МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/плітки

"Хтось із близьких": скандальна секс-бомба з "Дому-2" заявила про пограбування

2.9тЧитати матеріал російською

Російська телеведуча і блогер, екс-зірка проекту "Дом-2" Олена Водонаєва заявила про крадіжку дорогих прикрас із діамантами.

Так, телезірка зазначила, що в її будинку не буває малознайомих людей, тому скоїти крадіжку міг тільки хтось із близьких. У Олени зникли декілька каблучок із великими діамантами, пише "СтарХит".

Водонаєва сподівається, що їй все ж вдасться знайти прикраси, в іншому випадку доведеться звертатися в поліцію.

Водонаєва і Бузова

Водонаєва і Бузова

tv.i.ua

"Сьогодні хотіла надіти перстень із великим білим каменем і зрозуміла, що у мене немає аж двох моїх каблучок. Я не знаю, що робити і що думати. Хочу просто опинитися дурепою, котра не туди поклала цяцьки. Боюся щось думати на когось", — поділилася переживаннями Олена.

Новини
Побили і пограбували: в Москві напали на зірку серіалу "Універ"

Також вона зазначила, що дуже переживає з приводу втрати.

"Настрій смуток! Я не пригадаю, коли мені було так сумно, як сьогодні. Одного разу, коли з хлопцем розлучилася декілька років тому, дуже переживала. Ось за емоціями сьогодні так само. Хоча ні, ще сумніше", — розповіла Водонаєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олена Водонаєва показала відео еротичного танцю, який виконала для своїх підписників в обтягуючому боді і високих чоботях.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Олена Водонаєва
Теги
шоу-бизнесНовини РосіїДом-2
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки