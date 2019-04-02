"Хтось із близьких": скандальна секс-бомба з "Дому-2" заявила про пограбування

Російська телеведуча і блогер, екс-зірка проекту "Дом-2" Олена Водонаєва заявила про крадіжку дорогих прикрас із діамантами.
Так, телезірка зазначила, що в її будинку не буває малознайомих людей, тому скоїти крадіжку міг тільки хтось із близьких. У Олени зникли декілька каблучок із великими діамантами, пише "СтарХит".
Водонаєва сподівається, що їй все ж вдасться знайти прикраси, в іншому випадку доведеться звертатися в поліцію.
Водонаєва і Бузова
tv.i.ua
"Сьогодні хотіла надіти перстень із великим білим каменем і зрозуміла, що у мене немає аж двох моїх каблучок. Я не знаю, що робити і що думати. Хочу просто опинитися дурепою, котра не туди поклала цяцьки. Боюся щось думати на когось", — поділилася переживаннями Олена.
Також вона зазначила, що дуже переживає з приводу втрати.
"Настрій — смуток! Я не пригадаю, коли мені було так сумно, як сьогодні. Одного разу, коли з хлопцем розлучилася декілька років тому, дуже переживала. Ось за емоціями сьогодні так само. Хоча ні, ще сумніше", — розповіла Водонаєва.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олена Водонаєва показала відео еротичного танцю, який виконала для своїх підписників в обтягуючому боді і високих чоботях.
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