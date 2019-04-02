"Хтось із близьких": скандальна секс-бомба з "Дому-2" заявила про пограбування

Російська телеведуча і блогер, екс-зірка проекту "Дом-2" Олена Водонаєва заявила про крадіжку дорогих прикрас із діамантами.

Так, телезірка зазначила, що в її будинку не буває малознайомих людей, тому скоїти крадіжку міг тільки хтось із близьких. У Олени зникли декілька каблучок із великими діамантами, пише "СтарХит".

Водонаєва сподівається, що їй все ж вдасться знайти прикраси, в іншому випадку доведеться звертатися в поліцію.

Водонаєва і Бузова tv.i.ua

"Сьогодні хотіла надіти перстень із великим білим каменем і зрозуміла, що у мене немає аж двох моїх каблучок. Я не знаю, що робити і що думати. Хочу просто опинитися дурепою, котра не туди поклала цяцьки. Боюся щось думати на когось", — поділилася переживаннями Олена.

Також вона зазначила, що дуже переживає з приводу втрати.

"Настрій — смуток! Я не пригадаю, коли мені було так сумно, як сьогодні. Одного разу, коли з хлопцем розлучилася декілька років тому, дуже переживала. Ось за емоціями сьогодні так само. Хоча ні, ще сумніше", — розповіла Водонаєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олена Водонаєва показала відео еротичного танцю, який виконала для своїх підписників в обтягуючому боді і високих чоботях.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.