"Хитра баба!" Відома блогерка розповіла, як Пугачова "провернула схему" із фільмом

Примадонна Алла Пугачова більше виграла, ніж програла через провал у прокаті кіноверсії власного ювілейного концерту.

Таку думку висловила відома блогерка Олена Міро, зазначивши, що у артистки не було мети заробити на показі.

"Все за законами жанру – одні звинувачують інших, але обидві сторони – лохи. Вони так і не в'їхали, на чому заробила хитра баба. У Пугачової, звичайно, взагалі не було мети заробити на фільмі в прокаті. Схема виглядає моторошно й у дусі нашого часу. Ну, як з концертом – пам'ятаєте? – держкорпорація "Вертольоти Росії" заплатила за концерт Пугачової 40 мільйонів рублів", – написала вона.

Алла Пугачова на прем'єрі фільму "Той самий концерт" instagram / anton_guriev2778

За словами Міро, з фільмом Алли Борисівни було так само. Імовірно, знайшовся якийсь державний спонсор.

Пугачова на прем'єрі "Той самий концерт" instagram / anton_guriev2778

"Наприклад, Мінкульт, який фінансує свідомо збиткове кіно. Вони кажуть, що потрібно підтримувати російське надбання, а Аллочка – ніж вам не надбання: вона наше все. Грошей на фільм "Той самий концерт" хтось дав. Всім заплатили: і операторам, і костюмерам, і освітлювачам. і, звичайно ж, головній героїні фільму – їй дали основний гонорар із грошей, які хтось щедро відстегнув", – додала блогерка.

Інформацію про те, що фільм не приніс примадонні заробітку, поширили раніше репортери програми "Ти не повіриш!" на НТВ. Проте, за іншою інформацією, Пугачова навпаки отримала хороший прибуток.

Алла Пугачова на прем'єрі фільму "Той самий концерт" instagram / anton_guriev2778

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єра фільму Пугачової відбулася на початку грудня. Численні шанувальники тоді помітили, що вік вже бере своє.

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