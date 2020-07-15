Харламов пішов від Асмус до скандальної російської блогерки, – ЗМІ

Російські ЗМІ повідомили про роман коміка Гаріка Харламова, який розлучається з актрисою Христиною Асмус, зі скандальною телеведучою і блогеркою Яною Кошкіною.

Як пише "Собеседник", причиною для поширення чуток стала вечірка з нагоди дня народження гімнастки і дружини коміка Павла Волі Ляйсан Утяшевої. Нібито Харламов на святі відверто загравав із Кошкіною.

Також Telegram-канал "Антиглянець" написав: "Кажуть, що шоумен-комік, який нещодавно оголосив про розлучення, вхопив за "видатні" груди і не відпускав зірку "Одного разу в Росії " на ТНТ Кошкіну".

Як виглядає Яна Кошкіна Instagram Яна Кошкіна

Зі свого боку телеведучий і власник агентства VIP-знайомств Петро Лістерман розповів, що раніше Кошкіна зверталася до нього по допомогу в пошуку заможного й відомого чоловіка. На думку користувачів мережі, Харламов після заяви про розлучення цілком міг звернути увагу на блогерку й закрутити з нею роман.

Відзначимо, поки ні сам комік, ні його ймовірна обраниця не прокоментували чутки.

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Instagram Яна Кошкіна

Instagram Яна Кошкіна

Instagram Яна Кошкіна

Instagram Яна Кошкіна

Instagram Яна Кошкіна

Instagram Яна Кошкіна

Instagram Яна Кошкіна

Instagram Яна Кошкіна

Instagram Яна Кошкіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 червня стало відомо, що Гарік Харламов і Христина Асмус розлучаються після 8 років шлюбу. Подружжя відзначило, що це зважене і обопільне рішення. У пари є спільна 6-річна донька Анастасія. Згодом Харламов висміяв чутки своїх знайомих про те, що причиною його розлучення з Христиною Асмус став складний характер і алкоголізм.