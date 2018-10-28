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Хакери злили голі фото російських зірок. 18+

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Хакери зламали Instagram-аккаунт російської актриси, зірки серіалу "Кухня" Марії Горбань і "злили" інтимні фото деяких російських зірок та бізнесменів.

Знімки були опубліковані на особистій сторінці Горбань у соцмережі, пише super.ru. Кібер-злочинці підкреслили, що готові продати й інші фотографії будь-кому за певну плату.

Серед пікантних знімків виявилися голі селфі Марії Вебер - дружини глави "Госконцерта" і голови ради директорів РМГ Сергія Буніна. У минулому Марія була учасницею "Фабрики зірок" і виступала в гурті "Тутсі".

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Марія Вебер

Марія Вебер

Хакери злили голі фото російських зірок. 18+

Марія Вебер

super.ru

Також серед потерпілих виявилися бізнесмен Дмитро Якубовський і його дружина Валерія, футболіст Павло Мамаєв і його дружина Алана, співачка Юлія Ковальчук, колишня солістка поп-гурту "Блестящие".

Павло та Алана Мамаєві

Павло та Алана Мамаєві

Скрін сторінки Instagram

Скрін сторінки Instagram

Хакери злили голі фото російських зірок. 18+

super.ru

Хакери злили голі фото російських зірок. 18+

Юлія Ковальчук

Хакери злили голі фото російських зірок. 18+

super.ru

Хакери злили голі фото російських зірок. 18+

Дмитро Якубовський

Горбань підтвердила, що її основний аккаунт у соцмережі був зламаний. "Вибачте за той сором і ганьбу на моєму основному профілі. Його зламали, і в цей момент усе робиться для того, щоб вирвати його з рук зловмисників", - заявила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандальний фотограф оголосила виставку голих фото ''королівської сім'ї''. Автор зазначила, що, іронія її робіт очевидна.

Особи
Марія ГорбаньПавло Мамаєв
Місце
Росія
Об'єкти
шоу-бизнесфотографииКіберзлочини
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Фото без цензуры в студию!
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